Luis Ventura y Yanina Latorre se pelearon en vivo y se dijeron de todo: "Boludo"

Yanina Latorre y Luis Ventura protagonizaron un intenso ida y vuelta en vivo en LAM, en torno al conflicto con Jorge Rial.

Yanina Latorre protagonizó una fuerte pelea en vivo con Luis Ventura en LAM (América TV) que terminó a los gritos. Luis estuvo como invitado en el programa y todo comenzó cuando la "angelita" le preguntó por su pelea con Jorge Rial, en medio del conflicto legal que enfrentan actualmente. Como Ángel de Brito está de vacaciones, la esposa de Diego Latorre lo está reemplazando en la conducción y, en medio del ida y vuelta, mantuvo una fuerte pelea con su invitado.

El presidente de APTRA habló sobre la complicada relación que Rial tiene con su hija, Morena Rial, y le hizo una advertencia a su colega por haberlo llevado a juicio. Cuando Yanina le preguntó "qué es lo grave que saben Morena y Luis de Rial", el periodista reaccionó furioso y respondió, con un tono irónico: "Se sacaba los mocos antes de ir a dormir, no se lavaba las patas, hizo de todo".

"Yo he ido a visitar a amigos a la cárcel, porque soy leal. La gente se puede equivocar", sumó Ventura. "¿Él no es leal?", indagó Yanina. Indignado, Luis le contestó: "Vos no me podés preguntar eso. ¡No me rompas las pelotas, Yanina!. Te lo pido por favor, eso no me lo podés preguntar".

"Pará, la diferencia entre vos y yo... a mí me cagó la vida en un momento tremendo, pero yo no era amiga de él. Yo no era nada, vos eras el hermano. Vos te estás haciendo cargo de Morena, vos estás hablando de cosas graves", le respondió la "angeltia". Ante esto, Ventura dijo que él no se metía, pero que si Morena le pedía consejos, se los iba a dar.

"Por eso, cuando vos decís 'Feudale sabe, Yanina sabe', a mí en el fondo no me duele. Me puede lastimar en el momento que lo escuchás, me molestó cuando me saqué una foto con Silvia D'Auro y me amenazaba con que iba a decir que era el amante de Córdoba. Es mentira", se defendió Yanina. "¿Entonces, qué me estás preguntando? Preguntale a los compañeros de él", respondió el periodista, a los gritos.

"¿Y vos por qué lo bancabas? Entonces sos un boludo, perdoname que te lo diga. Lo bancaste y te humilló públicamente", le contestó Yanina, filosa. "Sí, soy un boludo... mi viejo me decía 'vos eras un boludo', todo el tiempo. Estoy devolviendo la que él me tiró", concluyó Luis.

Yanina Latorre reveló la amenaza que le hizo Jorge Rial

Tras el testimonio de Marixa Balli sobre su mala relación con Jorge Rial, Yanina Latorre confesó que el conductor la amenazó un tiempo atrás. "Hasta ese momento, yo le tenía terror a Jorge porque me habían invitado a una cena en Punta del Este, me sentaron al lado de Silvia D´Auro y la foto salió en todos lados. Él por DM me pone '¿Cómo vas a explicar que eras amante de Córdoba?' El arquero colombiano. Se me cayó la bombacha, le tuve terror", confesó la "angelita".

Además, la panelista recordó que sus hijos no pudieron prender la tele durante seis meses, debido a lo mal que la pasaron con el tratamiento que Rial le dio a su caso. "Dieguito tenía 13 años, jugaba al fútbol y le decían de todo. Volvía a mi casa llorando. Débora D’Amato, que era muy amiga nuestra, quería ganar un punto con su conductor, lo lleva a la casa de Rial engañado y lo terminan convenciendo para que le de la nota. Yo no sabía nada de eso. ¿Y él ahora se enoja porque durante 3 semanas hablaron de su familia? Por favor", concluyó.