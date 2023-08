Yanina Latorre reveló su pasado con Jorge Rial y dejó sorprendidos a todos: "Se me cayó la bombacha"

La panelista de televisión apuntó contra el conductor. Yanina Latorre reveló lo que sufrió por Jorge Rial cuando comenzaba en los medios.

Yanina Latorre habló sobre una situación que vivió con Jorge Rial en los comienzos de su carrera que la hizo sentirse amenazada. La madre de Lola y Dieguito Latorre se pronunció sobre el escándalo que vivió su familia en 2017 por la infidelidad de su esposo con Natacha Jaitt y cuestionó el accionar de Rial en aquel momento.

Jorge Rial se mostró enojado con los programas de América TV y acusó a sus conductores y directivos de usar a su hija Morena para generar rating cuando la joven no estaría equilibrada emocionalmente. Ante esta realidad, Latorre reaccionó con bronca y señaló doble moral en el discurso de Rial tras poner en comparación la actual situación que vivió ella hace años.

"Hasta ese momento, yo le tenía terror a Jorge porque me habían invitado a una cena en Punta del Este, me sentaron al lado de Silvia D´Auro y la foto salió en todos lados. Él por DM me pone ¿Cómo vas a explicar que eras amante de Córdoba? El arquero Colombiano. Se me cayó la bombacha, le tuve terror", denunció Latorre sobre una amenaza que sufrió por parte de Rial en el pasado. Y siguió: "Yo me calenté y ya no me importó nada. En ese momento, estaba en el Bailando, le di un mano a mano a Ángel y a nadie más porque todos querían una nota conmigo pero yo no tenía nada que decir. Las preguntas era para él, para que dijera por qué me engañó".

Yanina Latorre contó que sus hijos no pudieron prender la tele durante seis meses debido al tratamiento que Rial le dio a su caso y que la gente cargaba a los entonces adolescentes. "Dieguito tenía 13 años, jugaba al fútbol y le decían de todo. Volvía a mi casa llorando. Débora D’Amato, que era muy amiga nuestra, quería ganar un punto con su conductor, lo lleva a la casa de Rial engañado y lo terminan convenciendo para que le de la nota. Yo no sabía nada de eso. ¿Y él ahora se enoja porque durante 3 semanas hablaron de su familia? Por favor", sostuvo.

La revelación de Yanina Latorre sobre su relación con su esposo

"A mi marido lo bloqueo de WhatsApp todos los días, es muy tóxico. Lo desbloqueo cuando necesito algo, pedirle algo de cafetería. Le molesta todo lo que hago. No se atreve. Lo bloqueo porque Diego está en una etapa que está viejo, andropaúsico y tóxico", contó la panelista sobre su relación marital.