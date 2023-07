Jorge Rial rompió el silencio y contó la verdad sobre su hija: "Me da vergüenza"

El conductor de radio y televisión se sinceró en torno a los recientes escándalos mediáticos que protagonizó su hija y lanzó una tajante opinión.

Jorge Rial habló por primera vez de su hija Morena tras descubrirse que estuvo involucrada en los robos de datos a las panelistas de Ángel de Brito en LAM (América TV) y, a contramano de lo que todos esperaban, lanzó tajantes declaraciones sobre el futuro de su vínculo con ella. "Me da vergüenza", sentenció.

Interceptado por un movilero del programa de De Brito, Rial habló por primera de los robos en los que estuvo involucrada Morena Rial y se refirió a sus tremendas declaraciones sobre su relación familiar. "A mí me duele ver a mi hija así. Yo amo a mi hija y lo voy a seguir amando siempre. Cuando empezó todo dije que nunca iba a hablar mal de mi hija. No lo voy a hacer y no lo hice", aseguró el conductor de Argenzuela.

"La amo. Y amo a mi nieto. Y lo extraño. A mi nieto no lo veo hace 3, 4 meses. Lo extraño. Y me duele ver estos últimos días a mi hija con todos esos quilombos. A mí me da vergüenza y pido disculpas. No la eduqué para esto", profundizó Jorge Rial, enojado. Además, sobre el robo de datos a las panelistas de LAM Mónica Farro, Estefi Berardi y Marcela Feudale, reconoció: "A todas las damnificadas les pedí disculpas. Porque a mí me da vergüenza esto. Me siento mal. No la quiero a mi hija ahí y no necesita nada de eso".

Qué piensa Jorge Rial sobre la recomposición del vínculo con su hija

Cuando el periodista le consultó si hubo algún acercamiento con Morena, Rial sentenció: "No. Nada, nada. A mí lo único que me interesa es ver a mi nieto, que está con el padre en Córdoba. Va a pasar las vacaciones con el padre. Lo extraño a él, nada más. Es lo único que extraño. Mi hija es grande, tomó responsabilidades, tomó decisiones, y está todo bien. En algún momento hablaremos...". "No es la primera vez que me pasa esto. ¿Y sabés lo que pasa? El dolor se hace huella y eso es jodido. Y a mí me duele. Ella es injusta. Siempre tiene un lugar al lado mío porque es mi hija. Después el tema es si se la perdona. Va a ser muy difícil porque dijo cosas muy duras", agregó, dolido.