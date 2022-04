Luciana Salazar cruzó con dureza a una periodista: "Muy machista"

Luciana Salazar apuntó contra una reconocida periodista de espectáculos tras escucharla decir algo que no le gustó nada.

Luciana Salazar atravesó una semana bastante agitada con fuertes mensajes contra Martín Redrado en sus redes sociales y en las últimas horas se conoció un nuevo enfrentamiento de la ex La Academia pero esta vez contra una reconocida periodista. "Es muy machista lo que decís", disparó la blonda en diálogo con Polino Auténtico (Radio Mitre) luego de escuchar cómo la "mandaron a laburar".

La semana pasada fue algo complicada para Luciana Salazar. Es que según contó Paula Varela en Socios del espectáculo (El Trece) la modelo se enteró que Martín Redrado cerró una cuenta en Estados Unidos con la que mantenía los óvulos que Luciana había dejado guardados para tener futuros hijos. "Ella tenía ganas de darle un hermanito a Matilda", contó la periodista, lo que provocó que su compañera Mariana Brey indagara por qué no podía la propia Salazar cuidar el tratamiento.

Lejos de cambiar su postura, Brey volvió a apuntar sobre el mismo tema en Polino Auténtico, el programa que conduce Marcelo Polino en Radio Mitre. "Que trabaje y pague ella", disparó tajante la periodista. Luciana Salazar la escuchó y no dudó en cruzarla con todo: "No me gustó que dijeras 'que labure'". En ese sentido, la ex La Academia remarcó que trabaja desde los 21 años. "Te estás equivocando pero en serio. Es muy machista lo que decís", agregó Luciana Salazar para cerrar su fuerte cruce con Mariana Brey.

La relación de Matilda con Martín Redrado

En el 2018, Luciana Salazar y Redrado decidieron ponerle un punto final a su relación luego de diez años en conjunto. Sin embargo, Matilda, la hija de la modelo, quedó en el medio, ya que el empresario pidió mantener un vínculo con la niña pese a no ser su padre ni a estar en pareja con Salazar.

Desde entonces, el vínculo entre los mediáticos pasó por muchas idas y vueltas e incluso llegó a hablarse de una reconciliación. Sin embargo, Luciana expuso en diversas ocasiones que debía verse con el empresario a escondidas porque él no aclaraba la situación con su familia. “La pongo a la nena en el medio no porque quiera ponerla: la puso él. Él quiso ser la figura masculina, tener un vínculo con ella. Si venís entras, se encariña. Un día aparece otro no aparece. Eso es lo que el pidió. Y lo que no mide", aseguró Salazar hace unos meses atrás sobre la relación de Martín y Matilda.

Hoy en día, las tensiones legales entre Luciana Salazar y Martín Redrado también se relacionan al accionar que el empresario tuvo con ambas. Pero la resolución final se conocerá con el juicio.