Los sorpresivos videos de Marcelo Tinelli en la antesala del Bailando: "Lo agarré justo"

Marcelo Tinelli utilizó sus redes sociales para publicar un sorpresivo video sobre un momento que lo descolocó completamente. El posteo del conductor y gerente de América TV.

Marcelo Tinelli publicó una serie de videos a través de sus redes sociales en el que se mostró completamente sorprendido por una situación que mostró a sus seguidores de Instagram. El conductor y gerente de programación de América TV que debuta el lunes 4 de septiembre con Bailando por un sueño profundizó sobre un hecho que le llamó la atención.

Como es común, Marcelo Tinelli utilizó sus redes sociales, en este caso, para mostrar una situación que lo descolocó en la tarde del sábado 2 de septiembre, a dos días del debut de Bailando por un sueño en América TV a las 21.45 horas. El "Cabezón" filmó a su primo Luciano "El Tirri" Giugno por una ocurrencia inesperada.

"Yo no puedo creer esto. Parece joda, pero este es el nuevo auto de 'El Tirri', el 'Tito'. Lo agarré justo antes de salir. Con esto sale a la calle", escribió Tinelli en referencia al vehículo que maneja su primo. Se trata de un auto super pequeño que según lo indicado en los videos, no tiene motor, ya que es eléctrico. "Es muy chiquitito boludo, no entrás acá", le decía.

"Yo a veces no sé si está apagado o está prendido porque no hace ruido", dijo "El Tirri" sobre el auto. Estos videos de Tinelli los hizo para hacerle publicidad a una marca llevándolos a cabo de una manera particular con su primo como protagonista. "En el auto tardás dos días en llegar a Mardel. Es un TITO. Perdón que me ría. Y sale a la calle. Tengan cuidado con él", bromeó teniendo en cuenta que la máxima es de 70 kilómetros por hora.

Marcelo Tinelli quedó expuesto con la filtración de su secreto: "No fue prolijo"

Marcelo Tinelli es uno de los conductores más importantes de la televisión argentina, con clásicos como Showmatch y Videomatch, y es por eso que muchos están detrás de sus secretos y buscan exponerlo. Así es que uno de los empresarios de medios más importantes del país quedó al descubierto cuando Marina Calabró se atrevió a revelar un secreto a voces sobre sus manejos.

El Bailando 2023 llega a la pantalla de América TV por primera vez el lunes 4 de agosto, después de varias meses de espera por parte del público y de las autoridades del canal. En mayo Tinelli asumió como gerente artístico de la emisora de Daniela Vila y ha hecho varios cambios en la pantalla, con la llegada de figuras como Fernando Dente, Marcela Tinayre y Mariana Fabbiani. Sin embargo, después de haber tenido problemas con su empresa cuando salía al aire en El Trece, el conductor volvió a ser acusado por sus empleados y la periodista Marina Calabró dio a conocer el brete en el que estaría metido.

Marina Calabró dio a conocer las acusaciones que los trabajadores de La Flia, empresa de Tinelli, le hicieron al padre de Micaela, Candelaria, Francisco, Juana y Lorenzo. "Que revise lo de los retiros voluntarios, que son forzosos, porque me parece que eso es grave. Yo creo que hay que ser prolijo. Creo que él no ha sido ni prolijo ni humano en este caso”, acusó la hija de Juan Carlos Calabró en diálogo con Socios del Espectáculo.

"Tengo mensajes (de empleados) que si los escuchan se les caen las lágrimas. Es muy doloroso lo que está pasando con los despidos encubiertos de Ideas del Sur - Laflia", agregó Calabró. Al mismo tiempo, la columnista del ciclo Lanata Sin Filtro en Radio Mitre vaticinó que Tinelli no llegaría a estrenar su programa el lunes 4 de septiembre. "Pero si llega mejor, enbuenahora. Que arranque así la gente empieza a cobrar", sumó.