Los Mammones: Emilia Attias y el Turco Naím revelaron una extraña experiencia con una vidente

Emilia Attias y el Turco Naim visitaron el programa Los Mammones, por América TV, y recordaron cuando ella visitó a una medium y terminó todo mal.

Emilia Attias y el "Turco" Naím estuvieron en Los Mammones (América TV) y la rompieron. En esta oportunidad, recordaron cuando ella visitó a una vidente en el pasado y casi terminó todo mal. “Cuando nos fuimos, nos quedamos en una pizzería y él me dijo ‘¿viste lo que hicimos? Acabamos de dejarla en la casa de Carlitos Balá en trance. ¡Volvamos a buscarla!’”, rememoró el actor y humorista de 55 años, que agregó que entonces se dieron cuenta del riesgo que realmente habían tomado por una decisión exclusiva de ella, a quien le gustaba tener este tipo de vivencias extrañas.

Por lo tanto, los dos hombres fueron a “rescatar” a la actriz y modelo de 34 años aunque, lógicamente cuando volvieron al lugar ella se encontraba en plena sesión. “Yo llamaba a la mujer y me cortaba el teléfono”, repasó Naím. Por su parte, Attias acotó: “Volvió muy rápido, ¡a los veinte minutos! Muy asustado... Estaba a los gritos porque la señora estaba en trance”.

La mujer en cuestión terminó saliendo, sorprendida por el escándalo, y recibió un pedido de la entonces pareja de su clienta. “Le dije que devolviera ´a la chica´ y me la llevé. Fue raro, qué se yo...”, sentenció el "Turco".

Emilia Attias reveló su experiencia con una vidente

Acerca de aquella visita a la médium, la modelo ya había detallado aquel momento durante su entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live: "Yo he hecho cada cosa... Sobre todo de chica, me gustaba mucho hacer terapias alternativas. Me gusta probar terapias de autoconocimiento y de autosuperación. Te vas pasando los datos con las personas a las que les gusta esto y me recomendaron ir ahí, quería ir a esa terapia".

Entonces, puntualizó la anécdota que volvió a sobresalir ahora en la televisión mediante la voz de su esposo, con quien se casó en diciembre de 2009 con apenas 22 años: "A quien le encargo este tipo de aventuras es siempre a mi marido, le pedí que me acompañara. Era en Lanús, bien adentro, él es de Lomas de Zamora. No conocía bien la zona, por eso le pedí que me acompañara, yo estaba en plena época de fama con Casi Ángeles y tenía miedo de perderme. Siempre escéptico él, empezó a decirme ´¿dónde te metes?´, pero respetando lo que yo quería hacer".

"La mujer entró en un trance. El ´Turco´ empezó a tocar la puerta y yo no salía. Se habrá asustado porque hacía un montón que estaba esperando y yo no salía", contó Attias. Y concluyó: "No sabía si despertar a la señora o abrir la puerta... De repente él me empezó a gritar del otro lado y yo le respondí que estaba bien. La señora tenía un corte de pelo muy gracioso... La experiencia fue un poco rara".