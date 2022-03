Los insólitos llamados de Fede Bal a su novia: "Qué pesado"

El actor no dejaría de llamar a su pareja. Federico Bal se encuentra de viaje y su pareja es quien se ocupa de mantener en condiciones su casa.

Carmen Barbieri reveló una infidencia de su hijo Federico Bal, al revelar los mensajes que le enviaba a su novia cuando se encontraba de viaje en Europa. La capocómica dio a conocer que el actor tiene cámaras en su casa y por eso podía ver todo lo que su pareja hacía a miles de kilómetros de distancia.

"Federico tiene muchísimas cámaras por toda la casa, vive en un barrio cerrado pero quiere tenerlas", comenzó su relato Barbieri sobre la medida de seguridad que adoptó su hijo desde que reside en esa casa. Acto seguido, informó al público de su programa de televisión, Mañanísima, el insólito uso que Bal le da a esos artefactos.

Carmen deschavó a su hijo y enunció: "Dice que la llamaba por teléfono desde Europa y le decía ‘¿Qué estás haciendo regando a esta hora?’, ‘¿Por qué prendiste esa luz?’". No conforme con esas revelaciones, la actriz soltó que tuvo una charla con Sofía, la pareja de su retoño, y que ésta le dijo algunas picantes frases sobre él: "Entonces me dice ella ‘tu hijo es terrible, qué pesado’". "Es igual que yo, pero dejala tranquila a la chica", reconoció finalmente, a modo de humorada, la artista.

Fuerte acusación de Carmen Barbieri contra Jorge Rial

Cuando Barbieri conducía Cómplices y testigos, en 2003, por la pantalla de América, hacía poco tiempo que Viviana Canosa había dejado de ser panelista de Intrusos para pasarse al canal de la competencia en la misma franja horaria, como conductora. En su descargo contra Rial, Carmen aludió a la venganza que debió soportar por parte del periodista tras una frase que ella dijo al aire. "Me echó de América. Me echó elegantemente. Yo estaba haciendo mi programa, Cómplices y testigos", comenzó.

"En ese momento Viviana Canosa estaba en otro canal al mismo tiempo que Intrusos y esa semana ella estaba con un punto arriba. En ese momento no se hablaba tanto del rating, hoy es moneda corriente", siguió la celebridad, para poner en conexto a su público del momento televisivo del que hablaba. "Y les pregunté a Luis Ventura y a Marcela Coronel: ‘¿Cómo se sienten de que la Canosa esté arriba?’", sumó.

Después de escuchar que Barbieri haya hecho público que Canosa le ganaba, Rial habría enfurecido. "Me sacaron del camarín, me cambiaba en el bar de al lado. Me lo sacaron de a poquito. Fue una forma de sacarme de encima elegantemente", soltó la capocómica.