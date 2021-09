Los detalles de mal gusto en el camarín de Mau y Ricky: "Hay olor"

Stefi Roitman visitó el camarín de Mau y Ricky Montaner y no se privó de escracharlos por su dudosa higiene.

Stefi Roitman escrachó a su novio Ricky Montaner después de pasar por su camarín, en su rol de host digital de La Voz Argentina. Encargada de mostrar el backstage del certamen musical que se emite por Telefe, la modelo hizo un divertido informe sobre los camarines de los jurados y se sorprendió por el olor que había en el espacio personal de Mau y Ricky Montaner.

Atentos a la importancia del contenido en redes sociales, La Voz Argentina tiene a Stefi Roitman como su host digital, quien se encarga de mostrar todo el detrás de escena del exitoso certamen musical de Telefe. La actriz y modelo realizó un divertido informe sobre cómo son por dentro los camarines del jurado integrado por Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Mau y Ricky Montaner. Sin hacer excepciones por tratarse de su novio, Roitman decidió pasar primero por el camerino de Ricky Montaner.

La nota comenzó con Roitman charlando con Ricky, que intentaba a toda costa no dejar pasar a su novia al camarín que comparte con su hermano. Pero no lo logró, ya que la host digital terminó ingresando al espacio asignado para los hijos de Ricardo Montaner. "Nos metimos a la previa donde están todos los coaches. ¿Se puede espiar algún camarín?", quiso apurar Roitman a su futuro esposo. "Al tuyo vayamos. ¿El mío que tiene de divertido? Ahorita no hay nada”, replicó el mayor de los hermanos Montaner pero no logró convencer a la host digital, que insistió en empezar por su camarín.

"Bienvenidos señores y señoras a nuestro cuarto", introdujo Ricky mirando a cámara, buscando complicidad con los espectadores. Entre risas, y sin importarle que se trataba de su pareja, Stefi Roitman escrachó al aire a los hermanos Montaner: "Hay olor a pollo. Acá se almorzó pollito con limón o algo así. ¿Puede ser?". Ricky Montaner desechó el olfato de su novia y reveló que el velador que se veía estaba roto, el único artefacto que había en el camarín. "No tiene arreglo", indicó el joven músico.

Para seguir su informe, la host digital decidió continuar con el camarín de su suegro, que por lo visto en materia higiénica distaba mucho del de sus hijos. "Hay rico aroma, rico perfume. Esto no huele a pollo", reconoció divertida Stefi Roitman. Algo que también sucedió al visitar el camarín de La Sole, que recibió muy alegre a la host digital de La Voz 2021.

Cuándo es la final de La Voz Argentina 2021: día y hora del programa en Telefe

En las últimas horas, se filtró cuándo es la final de La Voz Argentina 2021. De acuerdo a lo que trascendió en la producción de Telefe, este domingo 5 de septiembre, desde las 22 horas. Tal y como sucede siempre, Marley será el encargado de conducir el programa, que promete tener varias sorpresas.