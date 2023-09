Lola Latorre reveló detalles del accidente que sufrió: "Fue un choque fuerte"

La hija de Yanina Latorre habló por primera vez sobre el accidente automovilístico que sufrió mientras se dirigía a los estudios del Bailando 2023.

Lola Latorre es una modelo e influencer, hija de Yanina Latorre, que actualmente forma parte del Bailando 2023 (América TV), el histórico certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli. En las últimas horas, se supo que la joven de 22 años sufrió un accidente automovilístico, justo cuando se estaba dirigiendo a las grabaciones del programa. Después de horas de silencio y mucha preocupación por parte de sus fanáticos, finalmente contó cómo está su salud.

Lola se dirigió a su cuenta de Instagram y publicó una historia, en la que les contó a sus fanáticos detalles sobre el traumático episodio que vivió. "Tuvo un golpe en su rodilla... esta es la primera información que tenemos. Ahora estamos tratando de comunicarnos con sus familiares para saber cómo está y cómo se encuentra Lola Latorre y ver qué es lo que pasó", había anunciado Pablo Layus en Intrusos (América TV).

Si bien el periodista había aclarado que la joven "está fuera de peligro", aseguró que se llevó un gran susto. "Lola iba a la grabación del Bailando 2023 ahí en Martínez y a la altura de San Isidro una moto, que según cuenta su mamá, venía muy fuerte y chocó su vehículo", sumó. Además, contó que Lola "estaba muy asustada y con una crisis de nervios", por lo que "solamente pudo llamar a su mamá, y su papá está yendo en este momento para el lugar".

Ahora, la hija de Diego Latorre escribió en su Instagram, junto a una selfie de su rostro y emojis de corazones: "Amigos, gracias por sus mensajes, ¡ya estoy re bien! ¡Fue un choque fuerte y estaba bastante asustada pero ya estoy mejor! Gracias por escribirme".

Historia publicada por Lola Latorre en su cuenta de Instagram.

Yanina Latorre destrozó a una usuaria de Twitter que criticó a Lola Latorre

Tras el debut de Lola Latorre en el Bailando, miles de usuarios de las redes sociales manifestaron sus opiniones sobre las habilidades dancísticas de la joven. Mientras algunos le manifestaron su apoyo, la gran mayoría opinó que la modelo no está a la altura del resto de los participantes y que debería tener una mayor preparación física para poder enfrentar los desafíos. Cansada de este tipo de comentarios, la "angelita" saltó en defensa de su hija y atacó a una usuaria que la agredió por Twitter.

“¡Qué lástima que no pudo esperar como todos los participantes! ¡Papá tuvo que pedir algo! Como baila muy bien, carisma es lo que no tiene. Como artista será una excelente abogada”, criticó la mujer, cuyo nombre de usuario es Maru47rosario, en respuesta a una publicación de la cuenta oficial de LAM. La esposa de Diego Latorre no se quedó callada y defendió a su hija con una contundente respuesta: “Jajajaajajajajaajajajajajajaajajajajaja qué mina pelotuda y resentida, seguí mirándonos en la tele”.