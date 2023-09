Lola Latorre sufrió un accidente y peligra su participación en el Bailando 2023

La hija de Yanina Latorre sufrió un accidente automovilístico mientras iba camino a las grabaciones del Bailando 2023.

Lola Latorre es una modelo e influencer, más conocida por ser la hija de Yanina Latorre, que fue convocada por Marcelo Tinelli para participar en el Bailando 2023 (América TV), el histórico certamen de baile. Tras su debut en la pista, la joven se mostró muy feliz y agradecida por formar parte del proyecto. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que sufrió un accidente. Por esta razón, su participación en las próximas emisiones aún no está confirmada.

Según trascendió, la hija de la panelista de LAM (América TV) se accidentó este jueves 21 de septiembre, mientras se dirigía a los estudios del Bailando. "Tuvo un golpe en su rodilla... esta es la primera información que tenemos. Ahora estamos tratando de comunicarnos con sus familiares para saber cómo está y cómo se encuentra Lola Latorre y ver qué es lo que pasó", anunció el periodista Pablo Layus en Intrusos (América TV).

Más tarde, anunció que la joven "está fuera de peligro", pero que se llevó un gran susto. "Lola iba a la grabación del Bailando 2023 ahí en Martínez y a la altura de San Isidro una moto, que según cuenta su mamá, venía muy fuerte y chocó su vehículo", sumó el panelista de Florencia de la V.

Además, agregó que además del golpe "está muy asustada, con un crisis de nervios", por lo que "solamente pudo llamar a su mamá, y su papá está yendo en este momento para el lugar". Layus agregó que la policía llegó al lugar del accidente rápidamente, al igual que el hombre. Por lo pronto, no se sabe si alguna de las dos partes iniciará acciones legales al respecto. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores, pero su continuidad en el Bailando aún está en duda.

El furioso descargo de Yanina Latorre tras las críticas a su hija en el Bailando 2023

El debut de Lola Latorre en el Bailando 2023 despertó una gran cantidad de críticas. Mientras algunos destacaron las habilidades dancísticas de la joven de 22 años, otros opinaron que estaría allí solamente por ser hija de personalidades famosas. Una usuaria en particular soltó su filosa opinión en Twitter, y al leerla, la esposa de Diego Latorre le contestó enfurecida.

“¡Qué lástima que no pudo esperar como todos los participantes! ¡Papá tuvo que pedir algo! Como baila muy bien, carisma es lo que no tiene. Como artista será una excelente abogada”, criticó una usuaria de Twitter, cuyo nombre de usuario es Maru47rosario, en respuesta a una publicación de la cuenta oficial de LAM. Latorre no se quedó callada y rápidamente saltó en defensa de su hija. Fuera de sí, le respondió a la usuaria: “Jajajaajajajajaajajajajajajaajajajajaja qué mina pelotuda y resentida, seguí mirándonos en la tele”.