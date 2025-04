Lo que tenés que recordar si o si antes de ver el estreno de The Last of Us.

Este domingo 13 de abril llega a HBO y la plataforma Max la esperada segunda temporada de The Last of Us, una de las series más exitosas y aclamadas de los últimos años. Adaptación del célebre videojuego de Naughty Dog, la historia retoma su curso cinco años después del impactante final de la primera entrega. Con un tono más oscuro y emocional, los nuevos episodios prometen intensificar los conflictos y profundizar en el desarrollo de sus personajes principales, Joel y Ellie. Pero, tras dos años desde el último capítulo, muchos fanáticos podrían necesitar refrescar la memoria antes de sumergirse nuevamente en este mundo postapocalíptico. A continuación, repasamos los puntos esenciales de la primera temporada que conviene tener presentes para comprender el contexto de lo que viene. MÁS INFO Series A qué hora y dónde ver la segunda temporada de The Last Of Us este domingo Lo que hay que recordar antes de ver The Last of Us La historia comienza cuando un hongo mutado, el Cordyceps, se propaga rápidamente a través de harina contaminada, desencadenando una pandemia que convierte a los humanos en criaturas agresivas y sin control. Joel, el protagonista, pierde a su hija Sarah durante los primeros días del brote, un hecho traumático que marca profundamente su personalidad y su forma de relacionarse con los demás. Veinte años después, lo encontramos convertido en contrabandista en una zona de cuarentena de Boston, junto a su compañera Tess. En medio de ese escenario, aparece Ellie, una adolescente de 14 años que fue mordida, pero no se infectó: es inmune. Esta singularidad llama la atención de las Luciérnagas, un grupo rebelde que busca una solución a la crisis. Marlene, su líder, le encarga a Joel la misión de llevar a Ellie a un laboratorio fuera de la zona controlada. Lo que comienza como una tarea forzada se transforma en un vínculo profundo entre ambos, especialmente luego de la muerte de Tess, quien se sacrifica para protegerlos. Ellie será una de las grandes protagonistas de la segunda temporada de The Last of Us. Durante su travesía, Joel y Ellie se encuentran con diversos personajes que dejan una fuerte impronta. Entre ellos, destacan Bill y Frank, una pareja que logró construir una vida juntos en medio del caos; Henry y Sam, dos hermanos cuya historia termina en tragedia; y Riley, la mejor amiga de Ellie, con quien compartió momentos significativos antes de ser mordidas. Riley muere, pero Ellie sobrevive, descubriendo así su inmunidad. El desenlace de la primera temporada cambia por completo el rumbo de la narrativa. Al llegar finalmente al hospital de las Luciérnagas, Joel descubre que para desarrollar una cura necesitan operar el cerebro de Ellie, lo que significaría su muerte. Incapaz de aceptarlo, Joel asesina a todos los presentes, incluida Marlene, y huye con Ellie. Más tarde, le miente: le asegura que no era la única inmune y que la cura no era posible. Ella, aunque no lo dice abiertamente, comienza a dudar de la versión de Joel. La temporada cierra con esa tensión latente. Con este repaso, los espectadores podrán retomar la historia con claridad. En la nueva temporada, Ellie ya tiene 19 años y el foco narrativo se desplazará notablemente hacia ella. Cargada de heridas, preguntas sin resolver y decisiones por tomar, la serie se prepara para explorar una nueva etapa marcada por la búsqueda de justicia, venganza y redención. La cita es cada domingo en Max y HBO.