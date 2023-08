Lizy Tagliani terminó presa: el relato de la conductora de Got Talent

Lizy Tagliani confesó que estuvo presa y sorprendió a todos con su relato. Qué le pasó a la conductora de Got Talent por Telefe.

Lizy Tagliani es una de las conductoras más reconocidas de la televisión argentina. Nacida en Resistencia, Chaco, pero radicada en la zona sur del Conurbano Bonaerense desde muy chica, se instaló en el mundo del espectáculo de a poco trabajando como peluquera de varias figuras hasta llegar a la pantalla chica en canales como El Trece, América TV y ahora Telefe al frente de Got Talent Argentina. En este contexto marcado por su debut en el reality show, la mediática expuso una situación peligrosa sobre su vida privada: estuvo presa, motivo por el cual decidió contar por qué la Policía se la llevó detenida y cómo vivió esas horas.

En diálogo con Implacables, el ciclo conducido por Susana Roccasalvo en El Nueve, Lizy Tagliani reveló que estuvo tras las rejas en medio del debut como conductora de Got Talent Argentina por Telefe. Primero fue en Temperley, zona sur del Conurbano Bonaerense; y luego en la Ciudad de Buenos Aires.

"Fueron dos veces. Una sucedió cuando tenía 13 años, que fue el día que se votaba para las elecciones. En mi casa, a las 6 de la mañana ya se levantaban todos y pasaba mi abuela, los buscaba y se iban caminando cada uno a su colegio, como para estar a las 8 votando y a las 10 estar prendiendo el fuego para hacer el asado", recordó Lizy en primera instancia. "Y yo aproveché cuando ellos se fueron para ponerme una remera con un cinto, tipo pollerita, y unas zapatillitas", agregó.

Una vez hecho el cambio de outfit salió a caminar por la avenida Hipólito Yrigoyen. "Llegué a la estación de Adrogué y me paró la Policía, que me lleva presa a Temperley. Ahí me fue a buscar mi mamá. No tengo buenos recuerdos, pero tampoco tuve una mala experiencia. Fue tremendo, pero tuve suerte", sostuvo. En el cierre, se acordó del segundo episodio donde también se había vestido de mujer: "En esa época te llevaban por no estar vestida acorde a tu sexo. Fue estando en Pueyrredón y Santa Fe. Yo me puse a bailar cortando el semáforo. Marica escandalosa era en esa época. Vino un auto... se llamaba 'moralidad' en esa época y nos subieron a todas".

El llanto desconsolado de Abel Pintos tras escuchar la voz de una nena en Got Talent

Abel Pintos es un cantante, compositor y productor argentino que actualmente se desempeña como jurado en Got Talent Argentina (Telefe), junto a La Joaqui, Florencia Peña y Emir Abdul. Recientemente, se presentó al programa una niña de 11 años llamada Fiorella Gerardi, oriunda de Chubut, quien deslumbró a todo el panel con una performance de canto lírico. Su voz conmovió profundamente a Abel, quien no pudo disimular sus lágrimas.

Cuando Fiorella y terminó de cantar, se emocionó y todo el público la recibió con un fuerte aplauso. "No sé qué decirte. No puedo creer que tengas 11 años, vos en otra vida eras cantante. Ese instrumento, por favor, es mágico", le dijo Emir en su devolución, totalmente impactado por el despliegue de la nena. Cuando Abel le preguntó a la participante por qué estaba tan emocionada, su respuesta lo hizo llorar todavía más.

"La verdad, sos una cosa de locos, Fiorella. Espectacular tu voz. Estoy anonadada con tu gracia", sumó La Joaqui. Acto seguido, Pintos le preguntó a Fiorella: "¿Estás emocionada...?". "Sí, porque estar al frente tuyo es mi sueño", respondió la niña. Inmediatamente, Abel se sacó los anteojos, se tapó la cara y rompió en llanto. Segundos después, se levantó de su asiento y fue a besarle las manos y darle un fuerte abrazo.

"Nos vamos a ir a un corte mientras Abel se repone", comentó Flor Peña. "Sos un ángel, sos un ángel. Te felicito, y le agradezco a Dios poder conocer en este programa a personas como vos", le dijo el cantante. "Fiore, hermosa, nos emocionaste a todos. ¿Estás emocionada solo por Abel? Porque quería saber si estabas emocionada por conocerme a mí", bromeó Peña.