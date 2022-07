Lizy Tagliani se quebró al soltar una sorpresiva revelación: "Imperiosa necesidad"

La conductora se mostró muy emocionada al relatar un profundo deseo. Lizy Tagliani puso a llorar a los presentes en el ciclo PH, Podemos Hablar.

Lizy Tagliani dio a conocer que tiene muchas ganas de ser madre y explicó entre lágrimas cómo vive este momento. La conductora de televisión y actriz siempre dijo que no era una necesidad en su vida la maternidad pero en el último tiempo parece haber cambiado de opinión.

"Descubrí que tengo la imperiosa necesidad de tener un ser que dependa de mí, tener alguien a quien yo poder transmitirle y dejarle todo lo que la vida me ha dado, quiero ser mamá", comenzó su descargo la celebridad en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar, donde compartió la emisión con Ivana Nadal, Bambi Moreno Charpentier, Momo y Facundo Conti.

La humorista se mostró muy emocionada por su ferviente deseo y agregó: "Y ojalá lo pueda hacer porque la vida ha sido muy generosa conmigo y yo creo que soy una persona que va a poder acompañar a ese ser humano, aunque no vaya a parir yo, mi corazón sí".

"Llamame mamá, papá, trav trav, Luis, Lizy, Edgardo, llamame persona, pero todo lo que la vida me dio te lo quiero dejar a vos", añadió la presentadora de ciclos como El Precio Justo y Trato Hecho, en alusión a que el hecho de que sea una persona trans no es un condicionante. Y cerró: "Estoy averiguando, puede ser la adopción que es muy difícil. Puede ser de otra forma que es muy caro, no sé cómo, pero es algo que nunca me lo había permitido y ahora tengo muchísimas ganas".

Lizy Tagliani sobre las posibilidades de convertirse en intendenta

Las especulaciones comenzaron cuando se vio a Tagliani con Diego Santilli, lo que para muchos indicó una posible postulación a las Elecciones 2023 de Tagliani con Juntos por el Cambio. "No tuve una reunión con ellos. Me encontré por algo personal con un amigo, por una consulta que no tiene que ver con la política, y en eso llegó Santilli. Me lo presentaron y me felicitó por la facultad, le dije que este cuatrimestre había abandonado porque justo tuve el lío que me separé, pero nada más. Nunca nadie me dijo nada, fue una presentación como conocí a un montón", explicó la capocómica al respecto, en diálogo con Infobae.

"Nunca fue la idea la política, pero no porque no me interese. A mí me quiere un montón de gente, pero supongamos que acepto un puesto y gano, ¿pero después qué hago? Solo con ser querida para mí no alcanza", continuó la celebridad.