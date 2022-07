Lizy Tagliani se "desmayó" en PH: Podemos Hablar y preocupó a todos

Lizy Tagliani preocupó a todos durante la emisión de PH: Podemos Hablar.

Lizy Tagliani preocupó a todos al "desmayarse" en vivo en PH: Podemos Hablar. Recuperada, la actriz y conductora también contó que es especialista en bromas pesadas y relató una divertida anécdota que la tuvo como protagonista junto con Costa.

El "punto de encuentro" que Andy Kusnetzoff le propone a sus invitados de PH: Podemos Hablar suele generar situaciones de todo tipo gracias, en parte, a la capacidad del conductor de generar la emoción de sus entrevistados. Pero también se viven otras situaciones desopilantes e inesperadas, como sucedió en la emisión del sábado 23 de julio del exitoso ciclo de Telefe.

Mientras Lizy Tagliani contaba lo feliz que estaba por haber sido invitada al programa de Andy, repentinamente cayó "desmayada" y generó la reacción del resto del piso. Aunque claro, estaba todo planificado ya que fue el propio conductor quien le pidió que fingiera perder el conocimiento al aire. Tanto Kusnetzoff como los demás invitados quedaron muy sorprendidos por lo bien que actuó Lizy y hasta Andy se preocupó por el golpe que se dio al caer, pero Tagliani aseguró que estaba todo bien y que había sido solo un acting para las cámaras.

Cabe destacar que toda esta situación se dio después de que la propia Lizy contara que era una especialista en bromas pesadas. La famosa divirtió a todos los espectadores al revelar una imperdible anécdota de verano que la tuvo a ella y a Costa como protagonistas excluyentes y que la panelista de Cortá por Lozano hasta pudo perder su trabajo por aquella situación.

Cómo fue el desmayo de Lizy con Costa

Antes de Tagliani mostrara su habilidad para fingir desmayos, relató una anécdota de cuando trabajaba con Costa en un boliche. "Agarro y yo ya lo empecé a planear en el camarín la broma, ahí le dije que tenía calor, que me sentía mal. Después salimos al escenario y en medio de la conversación, me desmayé", contó Lizy.

Entonces, Costa empezó a criticar e increpar a los dueños del lugar por las condiciones en las que las hacían trabajar y creyendo que el desmayo había sido consecuencia de la poca ventilación y el calor que hacía en el recinto: "¡Eso por trabajar en este rancho donde no tenemos ventilación, donde nos tienen en negro, no nos pagan!’, empezó diciendo. Era Moyano en un momento. La gorda no paraba de atacar al boliche". "Casi pierde el trabajo", cerró divertida Lizy Tagliani sobre el recuerdo de la broma pesada que le hizo a su amiga.