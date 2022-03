Lizy Tagliani destrozó a Leo Alturria tras su ruptura: "Manipulador emocional"

Lizy Tagliani hizo un contundente posteo en sus redes sociales tras su separación con Leo Alturria.

Lizy Tagliani y Leo Alturria confirmaron su separación a principios de este 2022. A pesar de que aseguraron haber terminado en muy buenos términos y su intención era mantener un vínculo de amistad, parece que las cosas se complicaron. Primero, él dijo públicamente que Lizy estaba intentando reconquistarlo y ahora ella hizo un posteo en sus redes sociales en el que se refirió a él como un “manipulador emocional”.

De acuerdo con las palabras de la conductora, decidieron terminar su relación porque ya su amor se había transformado en otra cosa. “Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si Dios quiere. Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma”, había declarado Tagliani. Sin embargo, ahora las cosas cambiaron.

Después de que Alturria dijera en Los Ángeles de la Mañana (LAM) que fue él el que decidió terminar y que hasta hoy en día Lizy quiere volver con él, ella hizo un potente descargo en sus redes: compartió un posteo en sus historias de Instargam en el que explica cómo se comportan las personas manipuladoras.

Histora subida por Lizy Tagliani a su cuenta de Instagram.

“Todo manipulador emocional se aplica a fondo en desestabilizar a su víctima a fin de sacarla de sus casillas y poder acusarla de ser alguien alterado o inestable. Eso le ayuda a manipularla fácilmente desde la culpabilidad”, se puede leer en la imagen compartida por Tagliani. Inmediatamente, sus seguidores comprendieron que habría sido una indirecta sobre todo lo que vivió con su ex.

Los dichos de Leo Alturria sobre su separación con Lizy Tagliani

Anteriormente, Leo Alturria había sido entrevistado por LAM sobre esta situación. Durante la conversación, reveló que fue él quien decidió terminar la relación porque no podía soportar estar constantemente bajo el ojo público. “La gente empezó a opinar mucho, los seguidores de ella. En realidad, lo que pasó ahí es que yo ya me había hinchado las pelot… un poco con los seguidores por la forma en la que me atacaban a mí”, expresó.

En este sentido, el ex de Lizy Tagliani explicó que prefirió terminar la relación en buenos términos antes de que todo empeorara aún más. Además, dijo que Lizy tiene ganas de reconciliarse pero que él no. “Ella no quería saber nada de que nos separemos, se puso mal, se angustió. No hay vuelta atrás, pero seguimos hablando, está todo bien. Ella sí quiere volver, pero yo estoy con el embrague. Nos llevamos bien así y creo que va a seguir así”, cerró.