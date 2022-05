Leandro Rud reveló cómo lucha contra el cáncer: "Tengo metástasis, pero quise correr una maratón"

Leandro Rud, figura del espectáculo, habló de su lucha diaria contra la terrible enfermedad que posee.

Leandro Rud es una de las reconocidas figuras del ambiente del espectáculo y hoy está viviendo un difícil momento a nivel personal con respecto a su salud. Es empresario y conductor de televisión, actualmente está al frente del programa La Noche por Canal 9 y Show Sobre Ruedas en C5N. Aunque el exmánager de personalidades como Pamela David y Jesica Cirio está convencido de que su enfermedad lo fue socavando durante años, en silencio, hasta que se manifestó con toda su furia, actualmente la enfrenta con todas las ganas de aferrarse a la vida.

El conductor manifestó: "Yo me venía sintiendo mal durante mucho tiempo, digamos que años. Siempre pensé que tenía ataques de pánico, angustia, depresión y durante el mes de septiembre y octubre estuve internado en el Sanatorio Finochietto. En noviembre me detectaron cáncer de glándulas salivales con metástasis en huesos. La verdad que era un panorama bastante complicado, era un cáncer de grado 4. Después me hice una colonoscopía que me dio bárbaro y empecé un tratamiento con mis médicos. Estuve internado varias veces, tomaba 18 pastillas por día".

Leandro Rud.

Pero lejos de darse por vencido, Leandro Rud reveló que "A los 20 días empecé a nadar 5 minutos por día. Después nadé 10 minutos, después 15, 20, 25 y a la fecha estoy nadando entre media hora y 40 minutos por día en agua fría. Según leí en varias notas, hubo gente con tumores cerebrales que frenaban las metástasis por nadar en agua fría. Eso me bajaba además la angustia, terminaba muy cansado y con eso podía dormir mejor".

Leandro Rud en la maratón.

La carrera de Leandro Rud contra el cáncer

El flamante conductor particpó de una maratón, dejando en evidencia que querer es poder y que sus ganas de estar y sentirse bien son más fuertes que cualquier enfermedad. Leandro Rud manifestó: "Hace un mes, Caro Rossi que es una gran conductora, una amiga y aparte una runner de primera línea me invitó a esta maratón y me dijo que si la quería correr. Para mí era todo un desafío, porque a pesar de que todos los últimos estudios me dieron bien, tengo metástais en los huesos. La corrí, llegué y fue muy emocionante".

Leandro Rud en la maratón.

Con respecto a cómo se sintió al momento de participar, Leandro Rud expresó: "Me sentí muy bien. Tenía aire, llegué bien. Ahora me estoy anotando para otra maratón que se va a correr a beneficio también a fin de mes. Estoy tratando de sobrellevar todo de la mejor manera poniendo. Gracias a mis perros, a mis médicos, a mi familia y mis amigos le estoy dando para adelante, tratando de no bajar los brazos, de no quedarme tirado en la cama. Quiero ponerle mucha garra a hacer mucha actividad física. Por eso esta maratón. Y me vino bárbaro, me quedé muy contento".