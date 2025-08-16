Las últimas palabras de Alberto Martín antes de morir: "¿Cómo sigue esto?"

Cuáles fueron las últimas palabras de Alberto Martín previo a su fallecimiento.

Alberto Martín murió a los 81 años y la noticia cayó como un baldazo de agua fría para el ambiente de la televisión y el espectáculo. El experimentado actor venía batallando contra una dura enfermedad y tras el triste hecho, se supo cuáles fueron las últimas palabras públicas antes de su fallecimiento que se dieron durante el mes de junio de 2025.

En horas de la tarde del sábado 16 de agosto, se dio a conocer la dolorosa noticia sobre la muerte de Alberto Martín a los 81 años. El actor se encontraba con un problema de salud grave que lo obligó a alejarse de la televisión y el teatro: su última aparición en la pantalla chica fue en 2024 con Carmen Barbieri, ya que trabajaba en el programa Mañanísima por El Trece.

Las últimas palabras de Alberto Martín antes de morir

Alberto tenía su cuenta oficial de Instagram y allí realizó su último posteo, que está vinculado a una marca de lapiceras, pero grabó una voz en off con una reflexión sobre la vida que conmovió a más de uno. "Soy Alberto Martín, quería hacerte un comentario. El domingo es el Día del Padre y vinieron dos millones de cosas a la cabeza y empecé a pensar la relación que tiene la lapicera con la vida de uno, con el andar, con todos los días...", relató en primera instancia.

"Cuantas cosas, cuantas veces miramos la lapicera y hacemos una pausa, pensando '¿cómo sigue esto?'. Por eso, si vos estás pensando cuál es el lugar donde tu hijo encontraría la lapicera que soñó siempre, es en La Casa de las Lapiceras. De esto, no te vas a olvidar", concluyó el video de Alberto Martín. En los comentarios, la gente dejó su reacción tras haberse dado a conocer su fallecimiento. "No entiendo tu partida, mi querido, adorable compañero de tardes de mi adolescencia"; "Que triste. Excelente actor, muy buena persona, super respetuosa. Un caballero como pocos. Adiós a un grande de verdad"; "Mi querido y admirado Alberto. Descansa en paz", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

El actor tenía 81 años.

La reacción de Carmen Barbieri tras la muerte de Alberto Martín

La última aparición de Alberto Martín en televisión fue en 2024 en Mañanísima, el ciclo que condujo Carmen Barbieri por El Trece. "Está muy triste. Justo está en Corrientes con Enemigas íntimas con Luisa Albinoni. Se enteró allá y muy triste, llorando. Sabía que venía con el estado de salud delicado y este desenlace, que no llegó a verlo", Juan Curubeto, abogado y representante de Carmen, con quien tenía una gran relación personal y profesional.