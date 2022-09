Las mesas ultramacristas de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Tras un debut con el rating flojo, Mirtha Legrand tira toda la carne al asador con una mesaza ultra macrista que, seguramente, dará mucho que hablar.

Mirtha Legrand se prepara para su segunda emisión en El Trece tras un regreso triunfal, pero con un bajo número de rating (en comparación a los índices semanales que hace la señal). Para el nuevo programa, la diva recibirá un cóctel explosivo de invitados ultra macristas, mientras que su nieta tendrá una mesa más enfocada a personajes del espectáculo y el deporte.

En La Noche de Mirtha la conductora recibirá a la figura política de Cambiemos Patricia Bullrich -a quien "La Chiqui" eligió como su futura candidata a Presidenta de la Nación- los periodistas Luis Majul y Marcelo Polino, al influencer Santiago Maratea y a la modelo Karina Jelinek, creadora de la mítica frase 'lo dejo a tu criterio'. Se espera que la llamativa mesa aporte buenas dosis de momentos picantes y cruces.

Por otro lado, Juana Viale -la heredera de los almuerzos que otrora fueron de su abuela- tendrá una mesa enfocada en los espectáculos y el fútbol: serán de la partida el actor Benjamín Vicuña, el coreógrafo Flavio Mendoza, la periodista Guadalupe Vázquez y Leo Ponzio, quien se despidió de River luego de una elogiada trayectoria en la cancha.

Un invitado de Mirtha Legrand expuso su incomodidad: "Tenía hambre"

El sábado pasado se produjo la vuelta de Mirtha Legrand a la pantalla chica tras dos años y medio de ausencia por la pandemia, y como no podía ser de otra manera, tuvo un grupo de invitados muy importantes. Moria Casán y su pareja, "El Pato" Galmarini, el periodista macrista Baby Etchecopar y el cantante José Luis "El Puma" Rodríguez fueron las figuras que formaron parte de la vuelta de la diva a las mesazas.

Y fue este último el que generó un fuerte revuelo en redes sociales, dado que se lo notó bastante incómodo durante todo el programa, dando respuestas muy escuetas. Pese a que habló de todos los temas, quedó claro que en varios no quería explayarse. Tras esto, el cantante charló con LAM y explicó qué sucedió el sábado luego de aclarar que "con Mirtha siempre bien".

En ese sentido, Rodríguez agregó que no son sencillos los programas de televisión en los que se come: "Es muy difícil comer y hablar, tienes que esperar que alguien este hablando para poder comer, la verdad que tenía hambre. Me comí todo el arroz". De todos modos, el cantante cerró remarcando que no tenía problemas con ninguno de los demás invitados ya que él es "como el agua", ya que se adapta al "recipiente" en el que está.