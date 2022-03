Las desgarradoras imágenes del velatorio de Gerardo Rozín

Amigos, familiares y colegas se reunieron para darle el último adiós a Gerardo Rozín y honrar su memoria.

A horas de conocerse la noticia sobre la muerte de Gerardo Rozín, sus familiares, amigos y colegas se reunieron para velarlo en una ceremonia privada. El periodista dedicó gran parte de su vida al trabajo en los medios de comunicación y se convirtió en uno de los comunicadores con más trascendencia dentro del mundo de la música y la cultura.

Este sábado 12 de marzo, familiares y amigos -entre los que destacan varias estrellas de la televisión y la música- se reunieron en la sala velatoria ubicada en Almagro. La ceremonia se llevó a cabo de forma privada y no estuvo permitido el ingreso de los medios de comunicación dentro de la sala. A las 15 horas, el velorio se dio por finalizado y el cajón fue trasladado a Rosario, ciudad oriunda de Rozín, en donde descansarán sus restos.

Varias figuras de la música nacional como Luciano Pereyra y Jairo estuvieron presentes en la ceremonia. Asimismo, compañeros y colegas de la televisión se acercaron para acompañar a la familia y manifestar sus condolencias. Zaira Nara, Julieta Prandi, Jésica Cirio, Pablo Codevila, Daniel Hadad, Beto Casella, Nico Repetto, Romina Manguel, Julio Bárbaro y Nancy Pazos fueron algunos de los presentes. Por otro lado, Darío Turovelzky y Guillermo Pendino, los ejecutivos de Telefe, también asistieron.

Jairo, Pablo Codevila y Luciano Pereyra en el velatorio. Foto: (MovilPress)

Recordado con mucha alegría: el último adiós a Gerardo Rozín

Entre los artistas presentes que asistieron a despedir a Gerardo Rozín, muchos se tomaron el tiempo de hablar con la prensa y dedicar unas emotivas palabras a la memoria del conductor.

Julieta Prandi realizó "Gracias por Venir, gracias por estar" junto a Rozín. Foto: PrimiciasYa.

Nicolás Repetto, uno de los históricos compañeros de Rozín, habló de su vínculo con el productor. "Era un tipo muy inteligente, muy gracioso pero profundo, sensible y agradecido. Leal. Se lo va a extrañar. Fue una gran persona", aseguró Repetto, quien trabajó en Sábado bus junto a él.

Diego Torres no pudo asistir al velatorio por estar de viaje en el exterior. Foto: Matías Souto

Por su parte, Daniel Hadad también se pronunció sobre la gran vocación que demostró Gerardo Rozín a lo largo de su vida. "Gerardo es la demostración de que alguien con ganas de trabajar se abrió camino. Era un tipo que podía hacer de todo". Sumándose al productor, Beto Casella también dedicó unas emotivas palabras: "Éramos de mucha charla. Últimamente no nos habíamos visto tanto, pero hablábamos por teléfono. Era un tipo de bien, no hizo cosas jodidas, no tenía la vocación del conflicto".

Guillermo Andino y su pareja, Carolina Prat, en el velorio. Foto: PrimiciasYa.

Por último, Pablo Codevila se sumó a las dedicatorias y recordó a Rozín con mucho cariño y nostalgia: "Tenía talento, humildad y profesionalismo. Era alguien que vivía con mucha pasión. Él provocó que todos estemos hablando bien de él. Todos los que trabajamos con él sabemos lo que valía. Estamos muy tristes, sabíamos que estaba mal y ojalá que desde algún lado él pueda estar viendo lo que estamos diciendo".