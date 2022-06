Lali Espósito se cansó de un comentario y explotó en Telefé: "Son unos gomas"

La actriz y cantante brindó declaraciones tras algunos ataques sufridos en redes sociales.

Lali Espósito apuntó contra quienes insinúan que su forma de ser no es auténtica

Lali Espósito realizó un contundente comentario hacia aquellas personas que la atacan vía redes sociales. La artista brindó declaraciones televisivas, donde explicó cómo se siente por los haters y no se guardó nada a la hora de responderles.

La jurado de La Voz Argentina dialogó con el programa Cortá por Lozano por Telefé y, entre otros temas, contó como sobrelleva las críticas. "Hay gente que no te cree que seas así como te ves, como 'se hace la copada' y bardea con eso", expresó.

Pese al ataque cibernético, Lali Espósito dijo que "no pasa nada" y opinó que "por ahí en este lugar serían diferentes". Sumado a eso, la cantante expresó que recibió comentarios como "no puede ser que seas así", a los que respondió de manera tajante: "¿Vos cómo serías si fueras famoso o tuvieras que trabajar de algo que te de notoriedad? Serías un goma, uno de tantos gomas".

Junto a la conductora y entrevistadora Vero Lozano se miraron entre risas tras lo manifestado por la Lali. La entrevista televisiva fue dinámica y tocaron otros temas menos intensos, pero la ex Casi Ángeles no se bancó los comentarios de quienes insinúan que su forma de ser no es auténtica.

En complemento, dijo qué siente al recibir la catarata de ataques, más que nada en las redes sociales. "Te bardean con cosas, inventan cosas, pero a mi no me toca ninguna fibra íntima, te lo juro", aseguró.

Lali Espósito ninguneó a un famoso programa de Telefe en los Martín Fierro

La ceremonia de los Martín Fierro 2022 fue todo un éxito tras tres años sin poder llevarse a cabo por la pandemia. Allí se dio una particular situación donde Lali Espósito hizo un gesto particular en medio de la premiación a un reconocido programa de televisión.

Masterchef Celebrity fue el reality show que ganó el gran Martín Fierro de Oro, motivo por el cual lógicamente fue celebrado eufóricamente todos los protagonistas tras recibir la noticia anunciada por Marley. La premiación estaba palo a palo con La Voz Argentina y las cámaras mostraron a Lali Espósito, quien hizo un gesto burlón.

A la cantante y jurado de La Voz Argentina se la vio junto a Mau Montaner, quien hacía el gesto de "no" en referencia al premio perdido; y Stefi Roitman riéndose, mientras miraba a las cámaras y hacía la mímica de cocinar. En paralelo, el enérgico festejo de Santiago Del Moro y Damián Betular fue capturado inmediatamente y se fundieron en un abrazo.

Un usuario de Twitter replicó el momento y compartió el video. "Lali bardeando a Masterchef fue lo mejor de la noche", escribió. De esta manera, la pantalla más premiada fue la de Telefe, que casualmente transmitió la ceremonia y se alzó con quince estatuillas, incluida la del Oro, y un Martín Fierro de brillantes para Susana Giménez.