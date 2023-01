Lali Espósito habló sobre los rumores de romance con Nico Occhiato: "Es un divino"

Lali Espósito habló por primera vez sobre el video suyo que se filtró con Nicolás Occhiato en un boliche: ¿hay amor?

Lali Espósito habló sobre las versiones que la vinculan con Nicolás Occhiato, el conductor y productor de Luzu TV, después del llamativo video que se filtró de los dos en un boliche, conversando sospechosamente cerca el uno del otro.

Resulta que Lali y Nico se habían cruzado en una fiesta en un yate en Qatar por el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, en la que estuvieron presentes varios famosos argentinos. Días después, se filtró un video de los dos en un boliche de Buenos Aires, conversando y riéndose muy de cerca. Las versiones de romance no tardaron en llegar y la cantante brindó una entrevista para aclarar la situación.

La intérprete de N5 habló en LAM (América TV) y dijo que era cierto que se habían cruzado en aquella fiesta, pero aseguró que no se besaron. "¿Qué hay de cierto en los rumores de que hubo un 'Chape Tour' en Qatar con Nico Occhiato?", indagó el movilero. "No, no, no. Nos vimos porque compartíamos cosas todos los argentinos. Viste que cuando te encontrás con un argentino en el exterior, ya somos íntimos amigos... Pero compartimos muchas fiestas, muchas juntadas argentinas que se hacían ahí", respondió Lali.

Sin embargo, aseguró que tienen muy buena relación ya que se conocen desde hace un par de meses, cuando fue a Luzu TV a dar una nota. "Nos llevamos mega. Él es un sol, es un divino. Y eso, buena onda", concluyó Espósito. Días atrás, Occhiato había sido entrevistado por LAM y también negó estas versiones.

La palabra de Nico Occhiato sobre los rumores de romance con Lali Espósito

"Hubo una fiesta en un yate para celebrar el final de Mundial, fueron todos los famosos, algunos argentinos y otros internacionales. Los rumores dicen que Lali y Nico Occhiato tuvieron un touch and go", había informado Ángel de Brito en LAM. Aunque Nicolás negó estos rumores, De Brito insistió en que se besaron y que todos los vieron: "Yo les digo que sí, que pasó y que Nico Occhiato mintió. Él no sabía que estaban las imágenes del boliche".

Cuando el movilero de LAM habló con Nico Occhiato, le preguntó: "¿Hubo un 'Chape Tour' con Lali en Qatar? Es lo que están diciendo...". Al igual que Lali, el productor negó los rumores y dijo que se cruzaron porque todos los argentinos fueron a la misma fiesta. No conforme, el notero le preguntó si cuando llegaron a Buenos Aires tuvieron una cita.

"No. ¿Vos sabés cómo estaba como llegué? Hecho un boludo, no dormí nada en el vuelo. Se atrasó, no llegábamos... Me vine directo a la oficina y después me fui a dormir a lo de mis viejos. Fui a ver a mi mamá y a mi papá", aseguró Occhiato, con un gesto de nerviosismo. "¿No habrá sido al otro día, la salida?", insistió el notero.

"¡El otro día fue ayer, boludo, llegué hace dos días. ¿Querés que te pase la agenda de todo lo que hice?", agregó el conductor, impaciente. Sin embargo, aseguró que Lali "es muy inteligente, una genia y una estrella". "La mejor, la conocí cuando le hice la entrevista y allá nos vimos todos y nos cagamos de risa. Estábamos todos los argentinos juntos, no había tanta fiesta. Nada más que eso", cerró Occhiato.