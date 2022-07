La Voz: se olvidó el micrófono abierto y sus palabras conmovieron a Lali Espósito

Lali Espósito le dejó un tierno consejo a una participante de La Voz Argentina para su futuro en la música.

Lali Espósito sorprendió a una participante de La Voz Argentina con un tierno consejo luego de notar que le había quedado abierto el micrófono antes de empezar a cantar. "¡Claro que podés!", le aseguró la reconocida cantante a la joven artista oriunda de Mendoza, que previo a su ingreso había remarcado que estaba muy ilusionada de estar en el reality.

El hecho de presentarse en televisión ante millones de espectadores en casa y ante cinco artistas muy populares como Lali, Mau y Ricky, La Sole y Ricardo Montaner, genera muchas sensaciones para los valientes que se suman a La Voz Argentina. Los nervios durante las audiciones a ciegas son algo muy usual, y ese fue el caso de María Sol Moreno, una joven cantante de solo 18 años, proveniente de San Martín, Mendoza.

Inquieta por lo que estaba por suceder, Moreno le dedicó la audición a sus papás y antes de entrar respiró profundo para intentar serenarse, pero no notó que ya tenía el micrófono abierto. La cantante eligió interpretar Mi buen amor de Mon Laferte, y pese a que ninguno de los jurados se giró para quedarse con ella en su equipo, María Sol se llevó un tierno consejo de Lali Espósito para su futuro en la música.

"Mirá Sol, te voy a decir algo, antes de que empezaras a cantar pasó una situación", comenzó contando la autora de N5. Entonces el semblante decepcionado de la joven empezó a cambiar, asombrada con lo que Lali le decía. La actriz continuó con su explicación: "Fue que teníamos tu micrófono abierto y escuchábamos tu respiración y escuché que te susurraste: 'Yo puedo, yo puedo'".

"Quiero que sepas que vos sí podés, ¡claro que podés! Vos podés todo. Este ‘no’ de las sillas no significa que tengas que irte pensando que vos no podés", cerró su tierno consejo Lali Espósito. Por su parte, La Sole comentó en su devolución que sintió que los nervios le habían jugado una mala pasada. "Yo adhiero a lo que dice Lali sobre ese ‘yo puedo’ con el que me sentí muy identificada. Vos fuiste valiente porque estuviste ahí arriba del escenario", se sumó la folclorista. Para cerrar, Lali se levantó de su sillón, abrazó a la participante y concluyó: "Ese mantra, ‘yo puedo’, te lo tenés que repetir todos los días".

Dolli Irigoyen sigue confundiendo a Lali Espósito con Tini Stoessel

Para verificar que solo fuera un error del momento, Germán Paoloski le hizo un ping pong de preguntas y respuestas a la cocinera para verificar que distinga cuál es Lali y cuál es Tini. Dolli Irigoyen quedó nuevamente en evidencia al contestar de manera errónea dos de las cuatro preguntas que le hizo el conductor.

La profesional de la cocina no supo decir cuál de las dos artistas se llama Mariana. La respuesta correcta es Lali, ya que el nombre de Tini es Martina. Para terminar, respondió que Lali Espósito fue la protagonista de la exitosa serie de Disney Violetta, en la que Tini Stoessel logró consagrarse como artista musical y a partir de ahí empezó su carrera abocada exclusivamente a la música.