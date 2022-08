La Voz Argentina humilló a Jorge Lanata y El Trece

La Voz Argentina dejó en ridículo a Jorge Lanata en la lucha por el rating de la TV argentina. Los contundentes números que hizo el programa de Telefe ante la propuesta política de El Trece.

Durante la noche del pasado domingo 31 de julio, y en un nuevo episodio por la lucha del rating en la TV argentina, una vez más el resultado fue ventajoso para La Voz Argentina, programa exito de Telefe que humilló a la propuesta de Jorge Lanata y El Trece con PPT (Periodismo Para Todos).

El ciclo que conduce el periodista ultraopositor debió enfrentarse a Pasapalabra, programa de entretenimiento conducido por Iván de Pineda. A las 22 horas, la propuesta del canal antikirchnerista comenzó con 9.6 puntos; mientras que el ciclo de juegos de preguntas y respuestas rápidas estaba en 10.4.

Con la tradicional propuesta de realizar sketchs y seguir guiones que apuntan constantemente contra el kirchnerismo, Lanata fue perdiendo terreno en el rating y cayó con De Pineda a medida de que su programa fue comenzando a tomar forma. Y para colmo, el escenario empeoró a las 22.30 horas, cuando comenzó La Voz Argentina.

La Voz Argentina vs. Jorge Lanata: quién ganó el rating del domingo 31 de julio

La Voz Argentina, reality de canto que tiene a Lali Espósito, Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Soleadad Pastorutti como jurados, estiró la ventaja para Telefe de manera contundente: llegó a 13.7 puntos; mientras que PPT (Periodismo Para Todos) hizo tan sólo 9.9.

Como si fuera poco, sobre el final del programa de Lanata, la diferencia por parte del programa de las tres pelotitas fue aún mayor. La Voz Argentina le sacó cuatro puntos de ventaja en promedio y lo hundió una vez más. De esta forma, le presenta un escenario complicado a las autoridades de El Trece, donde seguramente deberán plantear otras estrategias para captar una audiencia mayor.

Jorge Lanata destrozó a Marcelo Tinelli

A través del programa Lanata Sin Filtro por Radio Mitre, Jorge Lanata y Marina Calabró hicieron acerca del rostro de Marcelo Tinelli en la foto de presentación de Canta Conmigo Ahora, nuevo programa del conductor en El Trece. "Es raro porque nacimos en el mismo año. Yo estoy hecho mierda", sostuvo el periodista ultramacrista sobre la apariencia física del presentador de televisión oriundo de Bolívar.

De hecho, sospecharon del uso de Photoshop en su cara y Calabró reveló que no solo hubo retoques de edición, sino que también se operó la cara en varias oportunidades. "Pero ahí no solo hay Photoshop. Ahí hay avispas, de todo... Marcelo se toca la cara hace muchos años, no les estoy dando una primicia con esto. Hialurónico, rellenitos, bótox, radiofrecuencia... tratamientos varios", deslizó.

El rejuvenecido look de Tinelli se hizo eco en los periodistas de Radio Mitre, en particular de Marina Calabró, quien en el cierre de la columna de espectáculos lanzó una chicana hacia su exjefe. "Marce querido, a veces menos es más. Un hombre al que se le notan mucho los arreglos en la cara... a mí me deserotiza", expresó.