La Voz Argentina: Francisco Benítez fue el ganador y nació su hijo Ciro

Francisco Benítez fue el ganador de La Voz Argentina 2021 y sólo un día después nació su hijo Ciro, dado a luz por su novia Rocío Ruiz.

Francisco Benítez, el ganador de La Voz Argentina 2021 (Telefe), vive días muy intensos porque nació su hijo Ciro, que fue dado a luz por su novia Rocío Ruiz apenas un día después de que se conociera la consagración del cordobés de 22 años como campeón en el reality show de canto que condujo Marley.

Su pareja ingresó durante la mañana del lunes 6 de septiembre a la Clínica del Salvador, en Córdoba Capital, y así adelantó incluso la fecha original del parto del pequeño, prevista para varios días más tarde. Lo cierto es que Ciro se encuentra en un buen estado de salud y la imagen publicada por el medio local La Voz así lo demostró.

Por su parte, Francisco Benítez por ahora sigue en Buenos Aires, donde justamente un día luego de su título en el certamen debía atender múltiples compromisos mediáticos, aunque esta hermosa noticia modificó su agenda. De hecho, ya se espera que "Fran" vuelva para conocer al niño a su Córdoba natal, en la que nació en la ciudad de Colonia Tirolesa, a unos 27 kilómetros al noreste de la capital provincial.

Nació Ciro, el hijo de Francisco Benítez, el campeón de La Voz Argentina 2021 (Telefe).

Francisco Benítez es el campeón de La Voz Argentina 2021

En la gran definición de la competencia frente a Luz Gaggi, Nicolás Olmedo y Ezequiel Pedraza, Francisco, perteneciente al "team Sole", ganó con un 44,3% de los votos y se llevó el premio de un millón de pesos.

En el segundo puesto, Luz consiguió un 27,9%. A ella le siguió Nicolás y, por último, Ezequiel quedó en el cuarto sitio, por lo que ganó una televisión y 200 mil pesos.

Quién es Francisco Benítez, el joven tartamudo que ganó La Voz Argentina 2021

El joven y impactó a la audiencia desde el comienzo en el programa porque, para cantar, desaparece el problema de salud que padece desde pequeño.

Pese a que su actuación se viralizó luego de interpretar un tema de Abel Pintos, en su primera presentación había relatado su historia y, ante la sorpresa generalizada, reveló: “Sufro tartamudez desde los seis años y lo que me salvó fue cantar”.

Y completó: “Canto desde los 10 años y es como mi escape para lo que tengo a la hora de hablar. Lo hago porque me gusta y porque quiero transmitirle algo a la gente, no puedo decir si lo hago bien o no".