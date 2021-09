Francisco Benitez ganó La Voz Argentina

La competencia llegó a su fin y dieron a conocer quién es el ganador de La Voz Argentina.

La Voz Argentina consagró como ganadora a Francisco Benítez tras la gran final de esta noche, en donde compitió contra Luz Gaggi, Nicolás Olmedo y Ezequiel Pedraza. Horas antes, los fanáticos del reality show de Telefe se habían manifestado en las redes sociales sobre quiénes eran los posibles ganadores: Francisco Benítez y Luz Gaggi encabezaban estos resultados, con muy poca diferencia, al igual que en los resultados de los votos.

En todas las encuestas y publicaciones de los seguidores de La Voz, la gran mayoría coincidía en algo: la voz de Francisco eriza la piel de la emoción pero la voz de Luz es única y sus habilidades vocales dejan a todos con la boca abierta. Por eso se consagró como el campeón

Francisco, perteneciente al team Sole, ganó con un 44,3% de los votos. En segundo puesto, Luz consiguió un 27,9%. A ella le siguió Nicolás, y por último, Ezequiel quedó en el cuarto puesto, llevándose una televisión y 200 mil pesos.

"No lo puedo creer, la verdad no me lo esperaba", expresó el ganador de La Voz Argentina, completamente impactado. "Es una bestia, síganlo escuchando porque hace bien al alma", pidió Luz, y él le dijo que ella era "una grosa". "Este premio se lo quiero dedicar a cada uno de los participantes. Yo sinceramente no me considero un ganador, todos los que pasamos acá somos ganadores por haber estado acá. Se lo dedico también a mi familia", agregó Francisco Benítez.

Más allá de la decisión, Ricardo Montaner le dijo a Luz que ve un futuro muy prometedor para ella en el exterior. “Tengo dos cosas para decirte. Si no tuviera un participante por el cual estoy empujando para que gane, a mi me gustaría que gane una mujer. Lo segundo, que tú eres la voz más exportable que tiene La Voz. Yo pienso en tu futuro internacional y no creo que haya nadie ahora mismo que tenga el futuro internacional que tienes tú”

Por su parte, Ricky Montaner coincidió con su padre y repitió lo mismo que había dicho Marley en un programa anterior: que por primera vez, una mujer debería ganar La Voz. “Yo quiero que por primera vez en la historia el que gane sea una mujer, y que salga a triunfar en los charts, a vender millones de discos, y yo creo que tu voz tiene todo lo que se necesita”, sentenció el cantante.