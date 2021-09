Rating: cómo le fue a La Voz Argentina tras el final del programa y la marca histórica que consiguió

La final de La Voz Argentina 2021 generó muchísimo revuelo en la televisión. Cómo le fue a Telefe en el rating, cuántos puntos sacó tras el evento y cuál es la lista de los programas más vistos en lo que va del año.

La Voz Argentina 2021 logró una marca histórica en la televisión argentina. El famoso reality de canto tuvo anoche su tan esperada final, en la que Francisco Benítez se consagró como el ganador, superando así otros participantes talentosos como Luz Gaggi, Nicolás Olmedo y Ezequiel Pedraza. Pero, ¿cuántos puntos de rating hizo el programa de Telefe? ¿Y qué diferencia le sacó a El Trece?

De acuerdo a los datos que arrojó Kantar Ibope Media, La Voz Argentina 2021 hizo nada menos que un promedio de 24 puntos en el rating. De esta forma, le ganó ampliamente la batalla a El Trece, que durante la final emitió los programas Policías en acción, que hizo un promedio de 5 puntos; mientras que PPT (Periodismo para Todos), con la conducción de Jorge Lanata, alcanzó los 8, 2.

Sin embargo, el famoso programa de Telefe tuvo su pico de rating más alto al momento en que se definieron a los ganadores. En primera instancia, el conductor Marley anunció el cuarto y tercer puesto, que lo obtuvieron Ezequiel Pedraza y Nicolás Olmedo, respectivamente.

Los participantes de La Voz Argentina 2021.

Luego de una extensa pausa, colmada de publicidades, llegó el momento tan esperado. Ante la atenta mirada de los jurados, integrados por Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Lali Espósito y Soledad Pastorutti, el conductor recibió un sobre con los números finales de la votación. "El ganador es Francisco Benítez", anunció el presentador. Y fue entonces cuando La Voz Argentina 2021 alcanzó su pico más alto de rating: 25,6 puntos.

Cuáles son los programas con más rating y más vistos del 2021 hasta el momento en la TV argentina

Pese a que La Voz Argentina 2021 logró una marca verdaderamente valorada por Telefe, no es el programa más visto en lo que va del año. A continuación, el TOP 3:

MasterChef Celebrity (temporada 2). Canal: Telefe. Pico de rating: 26,9 puntos. MasterChef Celebrity (temporada 1). Canal: Telefe. Pico de rating: 27,3 puntos. La Voz Argentina 2021. Canal: Telefe. Pico de Rating: 25,6 puntos.

La emoción de Lali Espósito en la final de La Voz Argentina 2021

Horas antes de la final en la pantalla de Telefe, Lali Espósito compartió unas sentidas palabras tanto para el programa como para sus compañeros del jurado: "Me cuesta expresar en palabras lo que fue para mí hacer este programa ¡pero lo intentaré!”, arrancó la artista. “#LaVozArgentina no hizo más que reafirmar el sentido de mi vida. Que esta experiencia haya llegado en este momento del mundo y me permita entrar en sus casas todos los días para hacerlos desconecta, conectar, reírse y emocionarse es único para mí".