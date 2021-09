La Voz Argentina: Emma Lusicich fue eliminada y se lanzó como actriz porno

Fue una de las figuras del certamen. Ahora, alejada del programa de La Voz Argentina, Emma Lusicich anunció su nuevo camino. Será actriz porno en OnlyFans.

La participante Emma Lusicich fue una de las revelaciones de La Voz Argentina. Pese a no haber sido seleccionada por ninguno de los jurados en las audiciones a ciegas, la cantante de 32 años logró conmover a todos con su interpretación de Te quiero, te quiero. Ahora, alejada del certamen musical de Telefe, decidió comenzar un nuevo camino y se lanzó como actriz porno promoviendo contenido erótico en OnlyFans.

Esta novedad fue anunciada por la propia protagonista en su cuenta de Instagram. Allí, Emma Lusicich aseguró: "Este es un datazo que les voy a compartir y me enteré hace poquito. Fue uno de los motivos por los cuales me impulsó a hacer contenido. Argentina es uno de los países que consume más porno trans en el mundo".

"¿Qué les parece / esperan / opinan de ser una chica OnlyFans?", se preguntó Emma Lusicich en otra de sus historias de Instagram. Las respuestas de sus seguidores fueron positivas y ayudaron a la artista a dar el paso. "Nadie tiene que opinar, hacelo y listo", fue uno de los mensajes más destacados que recibió.

Emma Lusicich anunció su nuevo camino.

El día en que Emma Lusicich quedó eliminada de La Voz Argentina

Tras no quedar seleccionada por ninguno de los cuatro jurados, Ricardo Montaner halagó la labor de Emma Lusicich y explicó por qué no se dio vuelta: "Nos encantaría que todos se fuesen de aquí con una sonrisa, con la alegría de quedar. Pero hoy no fue, y te pido disculpas por eso".

Lali Espósito acompañó las palabras de Montaner y agregó: "Ahora que te puedo ver entiendo que sos una artista completa, está en tu look, está en tu interpretación. Es muy power". En tanto, Emma Lusicich expresó: "No importa si gano, si pierdo, he perdido muchas veces. Estoy dispuesta a seguir luchando por lo que me gusta que es transmitir y poder, darle alegría a la gente. Transmitirle un mensaje. Esa sería mi meta en este programa".

La artista no pudo volver al certamen puesto que sólo Ignacio Sagalá fue el acreedor de esta segunda posibilidad tras llegar a un repechaje junto a otros dos artistas. De este modo, Emma Lusicich continúa haciendo su camino al andar y en esta posibilidad les anunció a sus seguidores que se alejará de la música. Al menos, eso se dedujo de las historias que compartió.