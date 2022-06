La triste revelación de Ramiro Bueno sobre su abuela, Betty Olave: "Uno espera"

El hijo del Potro cordobés decidió hacer pública una situación familiar con su abuela. Ramiro Bueno habló de Beatriz Olave.

Ramiro Bueno hizo pública una situación que lo vincula a él y a su abuela, Beatriz Olave. De acuerdo a las palabras del hijo del "Potro", su familiar no se comunica con él y hace mucho no hablan ni se ven.

En diálogo con Flor de Equipo, Ramiro Bueno reveló: "Con mi abuela Beatriz Olave no hablamos mucho. No hay bronca ni ningún problema, pero cada uno tomó su camino y priorizó sus cosas. Quizá en un futuro nuestros caminos se vuelvan a juntar. Por lo pronto yo sigo haciendo lo mío porque si me tengo que quedar pensando en eso… Cada uno hace lo que puede”.

“Yo hace mucho que no hablo con ella ni la veo, pero cuando la veo sonreír me tranquiliza. Más allá de tener poco contacto o vínculo, me gusta verlos bien y felices. Yo la llamé un montón de años, pero uno espera del otro lado una demostración de interés también. Pero bueno, yo no la juzgo. No creo que tenga que ver con mi mamá porque somos dos personas diferentes”, agregó Ramiro, quien también incursionó en el mundo de la música y canta hip-hop.

Para finalizar el tema, Ramiro Bueno sentenció: “Simplemente cada uno hizo su camino. Yo le tengo un cariño enorme a Betty, por eso no la juzgo. Todo pasa por algo. Lo que yo soy hoy es gracias a mi mamá. Ella me dio la base para salir adelante y enfrentar todo”.

La vida de Ramiro Bueno como artista: "Siempre fui muy aventurero"

Ramiro Bueno se lanzó como solista hace poco más de dos años y sus temas pueden escucharse en todas las plataformas digitales. Sobre su incursión en la música, el protagonista contó: “Fue bastante lindo el proceso de encontrarme a mí en este mundo nuevo. Yo siempre fui muy aventurero. Si bien me recibí hacer un par de años, de periodista deportivo, sigo estudiando y haciendo la Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Además tengo mi trabajo en el Ministerio de Educación”.

"Hace poco grabé un videoclip para un disco que estoy por sacar y era de noche... Estábamos por la zona de Temperley. De la nada se me acerca un chico y me empieza a hablar. Me dice que era del barrio Rodrigo Bueno, sin saber que yo era el hijo. Cuando le dije quién era, el flaco quedó re flasheado y se emocionó. Lo hice salir en el video y grabamos una toma juntos. Estoy seguro de que me lo mandó él, fue increíble”, cerró Ramiro, quien afirma que su padre lo acompaña en cada paso que da.