La tremenda revelación íntima de Fede Bal tras separarse de su ex: "No me lo creo ni yo"

El famoso actor hizo una importante confesión sobre la polémica en la que estuvo envuelto durante el verano.

Fede Bal brindó su primera entrevista luego del escándalo que protagonizó en el verano tras serle infiel a su novia, Sofía Aldrey, e hizo una insólita declaración. El famoso actor se sinceró sobre este momento de su vida y explicó su punto de vista de la situación.

El hijo de Carmen Barbieri asistió como invitado a La Noche al Dente, ciclo conducido por Fer Dente en América TV, y allí habló a fondo de la polémica en la que estuvo envuelto. "Yo tengo algo que soy muy trasparente y me muestro tal cual como soy públicamente. A veces creo que demasiado. Lo tengo que trabajar en terapia. Yo soy así, si me aburre el móvil y me voy", reveló sobre su personalidad. Sin embargo, luego profundizó sobre cómo influyó este rasgo de su personalidad en su vida en pareja.

En este marco, profundizó: "La monogamia ya no existe, en mí ya es algo obvio que no existe, pero me parece que la sociedad ya está cambiando". Asimismo, confesó que ya no quiere volver a pensarse en una pareja tradicional, porque no es algo en lo que crea a nivel personal. "Yo no me puedo imaginar una pareja en donde le digo que es el amor de mi vida y la única pareja con la que voy a estar en mi vida, porque no me lo creo ni yo", sentenció.

Posteriormente, el conductor le pidió que se describiera en pocas palabras y confesó: "Soy un gran amigo y gran profesional, pero soy muy mal novio. No sé ser un buen novio". Sin embargo, replicó con que también le fueron infiel en la vida y que incluso llegó a llorar por esto.

Carmen Barbieri atendió a Fede Bal, a quien trató de miserable

Carmen Barbieri sorprendió a todos durante una entrevista que le dio a Implacables (El Nueve), al atender con todo a su hijo Fede Bal con un fuerte reclamo por una actitud que tiene el actor. "Es el primero y el último", le remarcó el joven en una charla que tuvo con su madre hace ya un tiempo.

La capocómica y conductora suele defender a capa y espada a su hijo Fede Bal, quien protagonizó más de un escándalo mediático en los últimos años. Pero en las últimas horas no dudó en lanzarle una feroz crítica al actor cuando fue consultada sobre los viajes que realiza gracias al programa Resto del Mundo.

Es que durante el móvil, el cronista la elogió el outfit que llevaba y quiso saber si se trataba de un regalo de Fede Bal de alguno de los viajes que hace con el ciclo de El Trece. "No, Fede me trae un imán para la heladera", replicó con sinceridad Carmen Barbieri, generando sorpresa en los integrantes del programa de El Nueve.

"Viajó por el mundo y te trajo un imán. ¡Encima que no paga nada trabajando! ¿Qué te trajo?", le repreguntó un integrante del ciclo que conduce Susana Roccasalvo. Sincera, Barbieri reconoció el reclamo que ya le hizo: "Yo le pido cosas. 'Traeme una piedra del Muro de Berlín'".

"En uno de los primeros viajes, el año pasado, me trajo un perfume carísimo y me dijo: ‘Mamá, es el primero y el último que te traigo'", agregó la conductora de Mañanísima. De todos modos, la propia Carmen explicó que no quiere que gaste, ya que es "mucha plata". Para cerrar, Carmen Barbieri concluyó: "Cuando Fede está de viaje nos hablamos y nos miramos más que cuando está acá. La distancia pega".