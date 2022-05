La traumática experiencia de Lissa Vera: “Me quisieron secuestrar”

Lissa Vera recordó el escalofriante momento que vivió cuando quisieron raptarla.

Lissa Vera, exintegrante de Bandana, recordó en El Hotel de los Famosos (El Trece) un escalofriante episodio que vivió años atrás, cuando estuvo a punto de ser secuestrada por un grupo de personas. Para seguir a salvo, tuvo que abandonar su barrio y “borrarse” junto a toda su familia. Su anécdota dejó sin palabras a sus compañeros, quienes la escucharon muy atentamente.

Todo comenzó cuando José María Muscari visitó a los participantes del hotel y les hizo una pregunta: qué harían si ganaran el premio de los diez millones de pesos. Cuando cada uno tuvo su turno para contar su historia personal, el dramaturgo le preguntó a Lissa cuál era su relación con el dinero en la década del 2000, cuando apenas había empezado a triunfar con Bandana.

En respuesta, la artista volvió a contar la traumática situación que vivió por aquellos años, cuando acababa de independizarse económicamente. “Para tener la edad que tenía, gané mucho. Me quedé una parte que la usaba para mis gastos, amigos, y lo otro se lo di a mis padres para que ahorren. Comprábamos ropa, muebles, ayudé con deudas… Mi familia no gastaba, no deliraba”, explicó.

Aunque esta vez no entró en detalles, un año atrás había contado esta historia completa en PH Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff. “Tuve una situación heavy donde perdí plata porque me fui del barrio porque me quisieron secuestrar, en la época de los secuestros, en el 2002. Nos tuvimos que borrar. La noche que tenían pensado el hecho me estuvieron esperando en una esquina, ellos sabían todo mi itinerario. Fue en San Justo, pero esta gente era de Ciudad Evita”, relató.

En aquella época, Lissa justo tenía programado un viaje a Paraguay. “En lugar de llevarme una valija a la gira me agarré tres y desaparecí. Me quedé sola en un monoambiente en Palermo mientras mi familia estaba en Paraguay. Fue una de las cosas más jodidas que viví durante Bandana”, enfatizó la artista. Todo el dinero que había ganado con Bandana se le fue en gastos de mudanzas, y al poco tiempo después, terminó su contrato con la discográfica. “Me quedé sin trabajo, con cinco mil pesos en el bolsillo y la vida, que no sabía a donde iba a terminar”, recordó.

El tenso cruce entre Lissa Vera y Leo García

Lissa y Leo García protagonizaron un tenso momento en El Hotel de los Famosos. Todo comenzó cuando la cantante le hizo saber a García que no estaba de acuerdo con su manera de accionar dentro de la competencia. A pesar de que el músico intentó disculparse con ella, Lissa no aceptó las disculpas y la situación escaló.

“Te quiero pedir disculpas si algo te dije mal, pero yo no tengo nada contra vos. Yo soy del pop, soy de tu rama, un laburante como vos”, le expresó Leo. “Me parece que te estás equivocando en la manera de manejarte. Yo no te quiero convencer de nada, pero te quiero contar por qué me siento rara. No tenés que ir por ahí”, le respondió la artista.

Sin embargo, Leo insistió con que tenía “más talento que ella” y que debían seguir su estrategia para ganar la competencia. “Mientras estés enojada conmigo vas a estar enojada con vos, porque yo soy el rey del pop, acordate esa”, añadió el cantante. Ante esto, Lissa explotó y estableció una clara distancia entre los dos: “No me hables, se terminó acá. No te metas conmigo”, cerró.