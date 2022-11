La Tora y Nacho no aguantaron más y se acostaron juntos en Gran Hermano

Lucila "La Tora" y Nacho, participantes de Gran Hermano, se mostraron muy cariñosos juntos e incluso se acostaron en una misma cama. Rápidamente, los rumores de romance generaron furor en las redes sociales.

A medida que avanza Gran Hermano, se van formando más parejas entre los participantes. Primero, Juliana y Maxi, más tarde Coti y "El Conejo" y ahora todo apuntaría a que sucede algo entre "La Tora" y Nacho. Cabe destacar que apenas algunos días atrás, Nacho había sido vinculado con Martina, quien ya abandonó la casa.

Todo comenzó cuando Lucila le empezó a hacer masajes a su compañero en el sillón de la casa. "Me hacés cosquillas, boluda", le dijo Nacho entre risas. "Y pero vos querés masajes... Que la gente sepa que me está usando, me está pidiendo masajes. No es que yo le vengo a hacer masajes y le beboteo, yo beboteo de otra manera, no me hace falta esto", respondió la concursante.

Al poco tiempo después, "La Tora" le acarició la cabeza y más tarde, cuando lo vio en traje de baño, le tiró una fuerte indirecta: "Te queda linda la malla celeste. ¿Sabés qué te quedaría bien a vos? Una rubia". Pero los rumores de romance explotaron cuando después, los dos se acostaron en una misma cama haciendo "cucharita".

Mientras algunos creen que realmente sucede algo, otros televidentes sostienen que es una estrategia de "La Tora", ya que más de una vez tuvo gestos poco genuinos hacia sus compañeros con el único fin de avanzar en la competencia y nominar a sus compañeros.

