La Tora apuró a Romina en vivo en Gran Hermano: "¿De qué hablás, fantasma?"

Lucila "La Tora" Villar enfrentó a Romina Uhrig al aire en el debate de Gran Hermano y le dijo de todo.

Lucila "La Tora" Villar cruzó a Romina Uhrig al aire en pleno debate de Gran Hermano (Telefe) y le dijo todo lo que tenía guardado desde hace varias semanas, especialmente después de lo que ocurrió con su madre Gladys.

Resulta que Romina les contó a los "hermanitos" que la madre de "La Tora", quien había ingresado a la casa durante algunos días, se había puesto a llorar por los malos tratos de su hija. Lucila se enfureció, negó todo esto y aseguró que Romina había esparcido ese rumor para ensuciar su imagen.

La joven de 28 años dijo que tenía un buen vínculo con la exdiputada, hasta que salió de la casa y vio los clips en los que habló sobre la relación con su madre. “Yo con ella me llevaba bien hasta que vi después los clips de mi vieja, donde opinaba sobre mi relación con ella. Dijo que mi mamá lloraba porque yo la trataba mal, pero estaba mal porque mi mejor amigo falleció de coronavirus", lanzó la ex "hermanita".

Y le advirtió: "Si querés opinar de alguien, opiná de la relación con tu mamá, que muchas veces me dijiste que es peor que la mía. Realmente me decepcioné porque vi que habló cosas muy feas”. Romina se sorprendió al escucharla y dijo que nunca había hablado mal de ella, sino que no le gustó para nada la forma en la que trató a su mamá.

"En un momento, se puso a llorar. Yo te dije que no es maleducada, que la gente más grande tiene otro pensamiento, otras formas. Primero, para respetar al otro hay que respetar a los padres. La mamá de 'Tora' se puso a llorar y me dijo que ella se iba a enojar si la veía llorando”, señaló Romina. Lucila le contestó, furiosa e intentando contener las lágrimas: "Mi mamá lo salió a desmentir eso que decís. Se largó a llorar porque murió mi mejor amigo. ¿De qué hablas, fantasma?”. La exdiputada se quedó perpleja ante tal agresión, al igual que gran parte del público, y los panelistas cambiaron de tema rápidamente.

El llanto desconsolado de la mamá de "La Tora" durante su estadía en la casa

Gladys, la madre de Lucila, se mostró muy incómoda y angustiada en varios momentos, pero a pesar de su timidez, hizo el esfuerzo de entrar a la casa para apoyar a su hija. En un momento, la mujer no aguantó más las malas contestaciones de su hija y se largó a llorar frente a Romina.

"Hoy la mamá de 'Tora' se puso a llorar. Le habló muy mal", le contó Uhrig a Julieta Poggio. "Sí, yo veo que a veces el habla un poquito mal", le contestó Julieta. "Gladys dijo: 'No quiero que me vea llorar porque se va a enojar'. No se lo dije a 'Tora' porque se puede enojar con la mamá. La abracé", se lamentó Romina. "Me dan ganas de llorar", le contestó la bailarina. El clip se volvió viral en las redes sociales y miles de usuarios apuntaron contra Lucila.