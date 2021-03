Familia feliz: Novaresió contó una tierna anécdota junto a la hija de su novio, Braulio.

"Me encanta el nombre Martina. De haber tenido una hija, era una de las opciones de nombre", reveló Luis Novaresio en el pase con Viviana Canosa, en A24, dando inicio a un nuevo juego de confesiones que lo llevaron a recordar el día que lloró por un tierno gesto que le hizo la pequeña hija de su novio, Braulio. "Estaba súper emocionado", confesó.

"Calculo que en tus planes debe estar tener una hija, ¿no, Luis? Te veo re padrazo. Se que acompañas a Braulio con su hija", afirmó Viviana Canosa, a lo que Novaresio completó con el nombre de la niña, Vera, y con una observación sobre sus progenitores: "Braulio y Virginia son dos padres fenomenales".

Tras esto, Canosa indagó: "¿Le ponés límites a Vera?", a lo que Novaresio replicó: "Solamente si hay un riesgo de seguridad física. Sino yo sigo instrucciones del papá y la mamá". El momento más emotivo llegó cuando la conductora macrista lanzó las preguntas "¿cómo te dice Vera?" y "¿tiene claro el vínculo que tenés con Braulio?". Con una sonrisa, el conductor del prime time de A24 recordó: "Ahora ya me dice Luis, pero hubo una época en la que me llamaba Luis Novaresio. 'Luis Novaresio, ¿podemos ir a jugar?, decía'. Me parecía una genialidad".

Y agregó: "Una vez preguntó '¿qué es Luis?' y Braulio desde el minuto cero le dijo, 'es el novio de papá'. Un día, dibujando en el jardín por Zoom le pidieron que retrate a su familia y ella dibujó a tres personas: 'ella es mi mamá, ella es mi papá y este es mi Luis'. No hubo nada que explicarle. Lloré tanto. Estaba súper emocionado".

La picante metáfora que usó Aníbal Fernández para referirse a Novaresio

El conductor opositor Luis Novaresio quiso correr al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández en su programa por A24 con la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo y las versiones de los medios macristas y Fernández lo paseó con una humorada.

"¿Me vas a negar que no hay una tensión clara dentro de la alianza (Frente de Todos)?", preguntó Novaresio en una clara referencia al partido cristinista y el partido albertista dentro del oficialismo y el ex funcionario le aclaró que "se pueden tener ideas distintas y discutirlas".

Como no fue suficiente para la insistencia de Novaresio, Fernández lanzó: "¿Sabés qué es el Odzala vos? Es un parque nacional que hay en la República del Congo donde hay la mayor concentración de gorilas". Y agregó que su visita al programa Debo decir que conduce Novaresio "es un lindo paseo".

En este sentido, Novaresio expresó "es raro eso, la que ejerce el poder es la vicepresidenta" y Fernández volvió a la carga al aclarar que "todo está puesto al servicio del presidente Alberto Fernández y tiene todo para consolidarse como un líder". "Cristina (Fernández de Kirchner) es una excepción en los últimos cien años y eso se resolvería si ella no estuviera. Si me lo preguntara el presidente, le diría que no mire eso. Yo no me detendría", añadió.

En cuanto al "liderazgo" de Alberto Fernández tan cuestionado por Novaresio, el ex funcionario remarcó que "Alberto lo va generando". "¿Qué te creés, que es magia? Agarró un país diezmado después de 4 años de bestias y tuvo que laburar para arreglar la deuda. ¿Algo más le tiene que pasar? Este nivel de quilombo lo está resolviendo", apuntó.