La tajante respuesta de Barby Silenzi a Estefi Berardi: "Deberías aprender"

La influencer manifestó su enojo en las redes y disparó contra la angelita.

Estefi Berardi se destaca por ser picante a la hora de dar a conocer la información que le llega de las redes o los datos que descubre en las misma. Sin embargo, en esta oportunidad fue Barby Silenzi la que le puso los puntos para defender su trabajo. La panelista de LAM aseguró que la bailarina había recibido muchos seguidores gracias a un canje que hizo y eso enojó a la influencer que le respondió públicamente sin pelos en la lengua.

Barby Silenzi se manifestó a través de las historias de Instagram donde en primer lugar escribió: "Hoy día las redes son fuente de trabajo (y en mi caso hasta sostén de mis hijas) por lo que habría que tener un poco más cuidado Estefanía Berardi a la hora de dar información falsa". Seguido a eso, la bailarina continuó: "Quizás vos @estefaniaberardi que estás construyendo tu camino en base a datos que te viven desmintiendo, creés que todos son de tu condición. Deberías aprender más de tus compañeras y dejar de afectar el trabajo ajeno. Por si no lo entendiste, mis redes son 100 por ciento reales y si primero me lo hubieses preguntado te hubieses enviado las métricas correspondientes. Quizás te conviene un cursito de CM así podés hablar con propiedad de al menos un tema".

Las publicaciones de Barby Silenzi y Estefi Berardi.

Estafi Berardi no se achicó y al aire, en LAM, respondió: "Ella siempre tuvo muy buenos números, sabe que tiene mucha gente que la sigue. No sirve comprar seguidores porque Instagram le muestra tu contenido a un 10 por ciento de los que te siguen". Pero como si eso fuera poco, continuó en sus redes donde la arrobó y escribió: "No te consulté porque tengo las puerbas de lo que digo. Hoy te las muestro en vivo". De esa forma la panelista dejó en evidencia que no se va a quedar callada y defenderá su información conpruebas que la respaldan.

Barby Silenzi mandó a Estefi Berardi a hacer un curso de Comunity Máganer y compartió una captura de pantalla donde dejó en evidencia las métricas de sus publicaciones. La bailarina quiso defender su trabajo y la panelista no se quedará de brazos cruzados mientras se intenta desdecir su información.

La respuesta de Estefi Berardi a un seguidor.

Barby Silenzi estaría separada de "El Polaco"

Aunque ninguna de las partes confirmó ni desmintió la noticia, no sería la primera vez que Barby Silenzi y "El Polaco" se separan. Las veces anteriores solo fue momentáneo, ya que ambos afirman que el amor y las ganas de apostar por la familia que formaron juntos siempre es más fuerte que cualquier diferencia que pueda surgir en la convivencia. El cantante fue consultado sobre este tema en un móvil de Socios del Eséctáculo y lejos de responder con seguridad sobre esto, le dijo a la periodista que vaya a preguntarle a Barby Silenzi.