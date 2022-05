El Polaco enfrenta una fuerte crisis personal: "No da para más"

En medio de un gran presente profesional, "El Polaco" enfrenta un profundo malestar con su pareja, Barby Silenzi.

Luego de un exitoso debut en la pantalla de América TV con su propio programa de música, se conoció que "El Polaco" atraviesa un complicado momento personal. Al parecer, la relación amorosa que el cantante mantiene con Barby Silenzi no se encuentra en su mejor momento y algunas fuentes cercanas aseguraron que están separados.

Fue durante la última emisión de Socios del Espectáculo cuando Adrián Pallares y su panel contaron que el intérprete de Deja de Llorar se encuentra distanciado de su pareja y mamá de su hija menor. En los últimos años, la pareja de artistas enfrentó varios rumores de ruptura, pero lograron sortear los dichos y demostraron que su amor estaba más fuerte que nunca. Sin embargo, parece que ahora una crisis golpea fuertemente a la bailarina y el conductor.

"El Polaco no está conviviendo hoy por hoy con Barby Silenzi", informó Adrián Pallares frente a las cámaras de Socios del Espectáculo, programa emitido por la pantalla de El Trece. En este marco, el panel empezó a atar cabos y recordaron que "El Polaco" canceló la grabación de una serie por problemas personales y todos concluyeron que se debía a sus conflictos con Silenzi.

En ese sentido, Paula Varela amplió la información. "Barby no le puso posteo por el debut en TV al Polaco, ni nada, porque no se están hablando. Ellos están peleados. Ella fue a ver Sex, a comer con amigas, está haciendo su vida. Hasta la mañana de hoy el Polaco no había aparecido", contó la panelista.

"Esta relación no da para más. Falta que alguno de los dos se de cuenta y le ponga un límite. Se la pasan peleando todo el tiempo", continuó la periodista y reveló detalles de la intimidad de la pareja. "Cuando se pelean la táctica del Polaco es huir, y esta vez Barby se cansó y no va a ir a buscarlo", sentenció.

"El Polaco" finalizó su vínculo con Telefe de forma abrupta

"El Polaco" generó polémica al negarse al estar en un famoso programa de Telefe. Luego de formar parte de la primera temporada de MasterChef Celebrity y regresar en la instancia de revancha, el famoso cantante parece haberse despedido por un largo periodo de tiempo de la productora. Con una rotunda decisión "El Polaco" terminó su vínculo con el canal de forma indeterminada.

El intérprete de Deja de Llorar se convirtió en el segunda eliminado de MasterChef Celebrity: La Revancha, la nueva entrega de la competencia que le da una segunda oportunidad a los concursantes que brillaron en temporadas anteriores pero que no llegaron a coronarse como ganadores.

Cada domingo luego de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity, Roberto Funes Ugarte lleva adelante un programa satélite. La dinámica del show consiste en "ir a buscar" al concursante eliminado, llevarlo a su casa y en el camino realizar una entrevista. Sin embargo, luego de quedar fuera de La Revancha, "El Polaco" se negó a estar en programa emitido en la medianoche. En este marco, se conoció que esta negativa se debió a que el cantante estaba a punto de iniciar un programa con una dinámica similar.