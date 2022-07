La tajante queja de Mirtha Legrand a Nacho Viale: "La negociación"

Mirtha Legrand se encontró con Adrián Suar en el reestreno de la obra teatral Piaf y lanzó un picante comentario sobre su nieto, el productor Nacho Viale.

Mirtha Legrand se prepara para su regreso a la televisión y, durante un encuentro con la prensa y Adrián Suar, aprovechó para arrojar una picante queja contra su nieto. "Mañana tengo una reunión con una persona muy importante. Se llama Nacho Viale", lanzó.

Las declaraciones de Mirtha fueron en el marco del reestreno de Piaf, la obra teatral protagonizada por Elena Roger, donde se reencontró con el Gerente de Programación de El Trece, Adrián Suar, a quien "no esperaba" ver en el evento. "Es una sorpresa", afirmó la conductora. Cuando la prensa intentó buscar la confirmación de la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión -primicia que confirmó El Destape durante una comunicación directa con "La Chiqui"- y su recomposición de lazos laborales con El Trece, se mostró esquiva y sorprendió con un "no lo sé".

Con los periodistas quejándose por no haber obtenido lo que buscaban, la conductora expresó: "Mañana tengo una reunión con una persona muy importante. Se llama Nacho Viale". Con Suar haciendo morisquetas a su lado, la conductora aprovechó para lanzar una afilada queja a su nieto, en medio del tire y afloje comercial que se estaría librando entre la señal del Grupo Clarín y Storylab: "Nacho está bravo con la negociación (...) ¿Quieren que les diga la verdad? No tengo idea de cuánto gano".

"Estuve muy cómoda, son muy amorosos conmigo, tengo una gran libertad, me apoyan y me alientan. Tenés rating, te felicitan. No tenés, no te dicen nada", finalizó Mirtha, con un elogio para El Trece, a la espera del inminente anuncio.

Exclusivo: Mirtha Legrand habló con El Destape y confirmó su regreso a la TV

"La Chiqui" fue a ver Network -obra teatral basada en el filme homónimo, de 1976, que aborda la historia de Howard Beale, un periodista con bajo rating en la TV que es seducido por el poder para convertirse en un profeta mediático- y en un fugaz diálogo con El Destape, reveló que su vuelta a la televisión es oficial y que "está muy contenta" por eso.

Además, cuando se le consultó sobre su posible retiro de los medios -con un regreso simbólico que marque el fin de una etapa profesional- y cómo imagina esta instancia, se mostró categórica y respondió: "No pienso en el retiro". Finalizada la función, la conductora felicitó a Coco Sily y Flor Peña, y con una pícara broma en alusión a la obra se adelantó al anuncio de El Trece.

"Recién vimos La Noche de Howard y ahora se viene La Noche de Mirtha", sentenció ante el auditorio lleno del Teatro Colisero (Marcelo T. de Alvear 1125, CABA). De esta forma, Legrand confirmó que volverá al ruedo de su ciclo nocturno que durante la pandemia fue conducido por Juana Viale, su nieta.