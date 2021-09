La sorpresiva pelea en vivo que incomodó a Vignolo: "No me trates como a un nene"

El Pollo Vignolo se vio sorprendido por la intensa discusión en la que se enfrascaron Sebastián Domínguez y el Cholo Sottile el martes en F90.

Marcelo "El Cholo" Sottile y Sebastián Domínguez protagonizaron un tenso cruce este martes en ESPN F90 que sorprendió hasta a Sebastián "El Pollo" Vignolo, después de una larga discusión sobre las palabras de Mauricio Pochettino tras el partido del PSG ante Lyon, en el que sacó a Lionel Messi antes del final. La pelea entre los panelistas terminó con ironías y picantes acusaciones cruzadas.

El domingo pasado PSG le ganó al Lyon en el último minuto con gol de Mauro Icardi pero lo que más sorprendió fue que Mauricio Pochettino sacó a Lionel Messi durante el segundo tiempo del partido de la sexta fecha de la Ligue 1 de Francia. El gesto del crack argentino, sumado a que no está acostumbrado a dejar el campo de juego salvo por alguna lesión aparente, provocaron una catarata de especulaciones que crecieron mucho más con las declaraciones poco específicas del entrenador en una entrevista posterior al partido. Los estudios que se hizo La Pulga revelaron que sufre una contusión ósea en su rodilla izquierda.

"El Cholo" Sottile opinó que Pochettino debería haber mencionado que Messi se tocó su rodilla en más de una ocasión durante el juego: "¿Cuál era el problema de decir eso el domingo?". Al escucharlo, Sebastián Domínguez replicó que el entrenador no tenía "obligación" de hablar sobre el tema y consideró que su declaración fue la correcta en el momento. "No tenía mucha más información de la que vio en la cancha. Antes de poner una coma donde no va, con Messi recién llegado al PSG, que todavía no está acomodado", sumó el ex jugador.

"Te estoy pidiendo que diga el procedimiento por el cual lo cambió, no se dio cuenta de la lesión 48 horas después. ¿No se ahorraba un día de repercusión mundial?", lo cruzó el periodista, a lo que Domínguez aseguró que sin importar lo que dijera, la prensa iba a especular igual. Además, el ex defensor consideró que Sottile estaba siendo "muy injusto" con Pochettino y aseguró que parecía que le estaba explicando algo "a un nene de cuatro años". Esta ironía no le gustó nada a su compañero panelista, que le respondió molesto: "No me trates como a un nene de cuatro años porque tengo 47".

Entonces, Seba Domínguez indicó que el problema era que el entrenador del PSG no había dicho lo que quería Sottile. "Estás siendo finito", consideró el ex jugador sobre el análisis de su compañero. "Y sí, laburo de esto, voy finito", replicó el periodista, ya cansado de la discusión. "Trato de escuchar lo que dicen, si a vos te enoja, no escucho más. Dejémonos de hinchar las pelotas, dale", cerró Sottile el tenso momento.