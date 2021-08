La sorpresa de Juana Viale para Mirtha Legrand en su regreso: "No tengas miedo"

La nieta de la Diva le grabó un mensaje muy especial en su vuelta a la televisión, que emocionó a su abuela. "Esto lo hacés de taquito", afirmó.

Juana Viale dejó la conducción de La Noche de Mirtha por El Trece para dejarle su lugar a Mirtha Legrand en su vuelta a la televisión luego de más de un año aislada por ser parte del grupo de riesgo frente a la pandemia por COVID-19. Su nieta viajó a Europa para acompañar a su hija y se encuentra aislada como todo aquel que regresa del exterior; todavía no hay seguridad pero se cree que volverá al mando de la mesaza. Aún así, aprovechó para enviarle un cariñoso mensaje a la Diva: "Esto lo hacés de taquito".

En la presentación del programa, se mostró donde cumple el aislamiento, abre una valija y saca todos los implementos para filmarse. Con un look muy de veraniego, comenzó: "Que nervios volver a la TV después de un año y medio. Gracias por estar ahí, no era lo organizado y lo pensado. Amablemente te ofreciste para salir al toro, como quien dice". Y no dudó: "Sé que lo vas a disfrutar, sé que tenés nervios y miedo pero sos una profesional de raza. Se van a encender las luces, vas a salir y vas a brillar como lo hacés hace tantísimos años".

A su vez, Viale aprovechó para dejar buenas sensaciones en la vuelta de Mirtha a la pantalla chica: "Desearte lo mejor, va a salir todo bien, estoy ansiosa por verte desde la cama. Decirte que todas mis redes sociales se explotaron de felicidad porque volvías, sos la 1, tenían ganas de verte. Este día llegó, disfrutalo, sé que vas a estar hermosa, con un vestido maravilloso... Lo único que podés hacer es sentarte en tu trono, en tu mesa". Y dejó una muestra de cariño, algo sorpresiva: "Te quiero mucho, no tengas miedo, disfrutá cada instante".

Con respecto a los deseos de cara a su regreso, Juana sentenció: "Te mando todo mi amor y energía, voy a estar mirándote. Te deseo lo mejor, que lo sabés hacer, así que todos los argentinos vamos a estar como si miráramos la temporada 53 de una serie. Te amo mucho". Claramente emocionada, Mirtha manifestó sobre el video: "Gracias mi amor por tus palabras, gracias Juanita querida. Qué amor, las cosas que me dijo, me emocionó muchísimo". Y cerró: "Tanto me pedían que vuelva a la televisión... Y acá estoy".

El mensaje completo de Juana

Tras esto, ambas mantuvieron una conversación por una videollamada muy relajada donde la nieta de la Diva aprovechó para quejarse por la cuarentena que tiene que hacer y volvió a halagar a su abuela. Se llenaron de halagos mutuamente y Mirtha comenzó a hablar de la familia, recordando que Marcela Tinayre está junto a su nieta, Ambar, en Europa. "Su hija fue a estudiar, ¿no? ¿En la Sorbona es?", preguntó y rápidamente, con la actitud que la caracteriza, Juana la cortó y lanzó: "Después hablamos las privadas entre nosotras".

"Nunca quiere contar las cosas de la familia, a mí me encanta", dijo Mirtha entre risas. Y con los ojos bien abiertos, Viale asintió y tiró un "me doy cuenta", también riéndose pero claramente incómoda. "Yo si empiezo a hablar no termino... Los periodistas no me preguntan porque dicen que yo cuento todo, que es verdad, pero cuento lo lindo, no daño a nadie", lanzó la histórica conductora. Luego se despidieron y la Diva siguió con el programa.