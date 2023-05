La sorprendente respuesta de Tinelli a Juliana de GH tras su fuerte reclamo: "Re tengo"

El conductor de televisión le respondió en sus redes sociales a la exparticipante de Gran Hermano y causó sorpresa. Marcelo Tinelli habló sobre las posibilidades de que Juliana de GH esté en el Bailando.

Marcelo Tinelli compartió una historia de Instagram a modo de respuesta ante el desesperado pedido de Juliana Díaz de Gran Hermano. La joven había publicado un video en el que le imploraba al conductor de televisión y a los productores del programa ser parte del reality show en América TV.

"¿Qué estás esperando, Marce querido. ¿Hola Chato? Si dale, dale. Escuchame una cosa, ¿qué está pasando que no me llamaron del Bailando todavía? Soy la primera expulsada de todas las ediciones de Gran Hermano, ¿cómo no me vas a conocer a mí?", soltó la pareja de Maxi de GH en uno video compartido en su cuenta de Instagram, a modo de simulación de conversaciones telefónicas con Tinelli y Pablo "El Chato" Prada.

La cuenta de Instagram de LAM compartió el video y etiquetó a Marcelo Tinelli, por lo que el conductor vio el pedido de la joven y reacciono de una particular manera. "La re tengo a Juli", escribió el periodista bolivarense, en alusión a que estaba al tanto de Díaz como figura de la TV después de su paso por Gran Hermano.

El mal momento de salud que vivió Juliana de Gran Hermano

"Me pase toda la noche con vómitos, 5 AM no di más y llamamos a Eco. A las 9 de la mañana aparecieron, decí que tengo enfermero de lujo. PD: No estoy embarazada", escribió la celebridad de televisión en uno de sus posteos en Twitter. Como consecuencia, recibió un sinfín de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores: "Juli, seguramente fue algo que comiste. Menos mal que tenés al mejor enfermero a tu lado", "Juliana, la próxima empezá por el 'PD', por Dios te pido, casi me da un infarto" y "Dieta y mucho líquido. Quizás comiste algo que no estaba bien. O es la mala onda de la gente" fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Tiempo atrás la joven se había pronunciado sobre algunos problemas de salud en relación a su sistema digestivo. "Yo los dejé a Romina y 'Alfa' porque la realidad es que a mí me encanta cocinar, pero tenés que cocinar para tener gente. La verdad que lo hicieron increíble, y yo tengo algunos temitas de salud y demás y soy medio complicada para comer", había revelado.