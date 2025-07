La Sole Pastorutti se cruzó con sus colegas en La Voz Argentina.

Soledad Pastorutti es una de los jurados de La Voz Argentina 2025 y recientemente se convirtió en noticia por un cruce que tuvo con una de sus colegas. La dinámica del ciclo se trata de que los coaches peleen por los participantes que les interesan y, en la emisión del pasado lunes 30 de junio, la folklorista intentó convencer a un concursante, pero no pudo lograr su cometido y se terminó frustrando.

La intérprete de canciones como El Bahiano y Tren del Cielo se dio vuelta ante la presentación de un concursante que cantó un tema de Miranda!, quienes también mostraron su interés por el participante, pero fueron bloqueados por La Sole. La arequitense se dio cuenta que el artista se iba a inclinar por el dúo y por eso les quitó la posibilidad de ser elegidos.

Lo que Pastorutti no esperaba era que Espósito se diera vuelta, lo que la complicada dado que era muy probable que el concursante la eligiera porque ambos se dedican al pop. "Ahora tengo que pelear... pensé que no te ibas a dar vuelta", soltó la Sole. Por supuesto que el joven escogió a Espósito por su cercanía artística y Soledad reconoció la derrota: "Como buena perdedora, voy a saludar. ¡Bloqueé al pedo!".

La Sole en vivo.

El cruce de La Sole y Lali Espósito en La Voz Argentina 2025

"Siento que no tengo muchas chances, porque a lo mejor pensás que no podés, pero yo voy a pelear para que estés en mi equipo, porque no tengo una voz como la tuya y siento que va a estar buenísimo", expresó Pastorutti. Y agregó: "La gente cree que soy estructurada, hay un preconcepto, pues no mi ciela, ayudame a demostrar que eso no es así". Al mismo tiempo, Lali respondió: "Yo lo que veo en Sole es una desesperación lógica porque se gastó el bloqueo", a modo de ironía. Y sumó: "Yo tengo la tranquilidad de que sé que este es tu equipo, no tengo que convencerte con nada tan extraño".