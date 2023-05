La razón oculta por la que Wanda Nara podría irse de Telefe

La conductora recibió una oferta muy particular que podría alejarla definitivamente de el canal de las pelotas.

A meses de haber debutado como conductora de Masterchef en Telefe, Wanda Nara recibió una nueva propuesta por la que podría soltarle la mano al canal. La famosa mediática fue convocada para un importante ciclo de otra señal su contrato en Telefe corre peligro.

Luego del conflicto conocido como el Wanda Gate, Nara volvió a colocarse como una de las figuras más importantes del espectáculo argentino. Por este motivo, la hermana de Zaira Nara fue convocada para formar parte de varios ciclos televisivos. Finalmente, ella eligió quedarse con un ciclo gastronómico. Sin embargo, ahora llegó otro canal a redoblar la apuesta.

Se trata de América TV, quien quiere convocar a la conductora para formar parte del Bailando 2023. En diálogo con Intrusos, Marcelo Tinelli habló sobre el tema y confesó su deseo de tener a la artista en su programa. "Ahora tiene contrato con otro canal, pero me encantaría que Wanda Nara esté en el programa", aseguró.

En este marco, Tinelli profundizó sobre qué rol quiere para la mediática y esposa de Mauro Icardi. "Me encantaría verla como jurado. Lo puede hacer muy bien", aseguró. Por último, adelantó: "En algún momento, viste que Pampita tiene algunos viajes programados, Wanda podría ser un muy buen reemplazo"

Filtran la verdad sobre la ruptura de Wanda y L-Gante: "No la bancó"

Salió a la luz la verdadera razón por la que Wanda Nara y L-Gante terminaron su romance, que comenzó a fines de 2022, justo cuando la empresaria estaba atravesando una fuerte crisis matrimonial con Mauro Icardi. De un día para el otro, Wanda se reconcilió con el padre de sus hijas y el creador de la cumbia 420 desapareció de su vida de manera completamente inesperada. Esto generó una gran incertidumbre entre sus fanáticos, quienes se preguntaron qué habría sido lo que pasó entre los dos.

Aunque Wanda y Elián Valenzuela jamás confirmaron su romance, fueron vistos juntos durante tres meses en diferentes eventos, fiestas y boliches, como si no les importara ocultar su amor. De repente, la empresaria se reconcilió con su marido y L-Gante se borró del mapa. Ahora que ya pasaron varios meses de su ruptura, filtraron cuál habría sido el motivo por el que Wanda decidió alejarse del cantante.

"Me dijeron que Wanda estaba molesta con L-Gante porque sacó un tema que está dedicado a ella, de cuando estaban saliendo. Y que en la letra de ese tema, cuenta cosas de más, que Wanda no quería que se sepan. A partir de ahí, Wanda le clavó freezer", explicó Ángel de Brito en LAM (América TV). Fue entonces cuando Yanina Latorre reveló la razón por la que habrían terminado.

Según la "angelita", cuando Wanda se instaló en Argentina empezó a salir a varias fiestas, conoció a L-Gante y cayó rendida a sus pies. "Lo conoció, se enganchó y estuvieron tres meses. No se escondían, salían, chapaban... nos llegaron videos en el boliche", comenzó Latorre. Y agregó que la empresaria "realmente ella apostó a esa relación" y que pensaba seguirla, pero que tuvo "un montón de trabas".

Yanina aseguró que la hermana de Wanda, Zaira Nara, y su mamá, fueron quienes se opusieron. "Primero Zaira, que no la bancó ni un poco; la madre, que estaba totalmente enojada y no quería saber más nada... Le decían 'no es para vos, no nos gusta'", aseguró la esposa de Diego Latorre. Por último, aseguró que ahora está en un muy mal momento con Icardi de nuevo.