Rial deslizó que Pagni no empezó su programa en LN+ porque no quiere grabar en La Corte, estudios propiedad de Cristóbal López.

Después de tratar de "divo" a Jonatan Viale, Jorge Rial sigue atento a lo que sucede en el medio ultramacrista LN+, con quienes evidentemente no comparte ideología. Esta vez el ex conductor de Intrusos apuntó a la ausencia de Carlos Pagni, uno de los principales periodistas del canal del diario La Nación. "No será porque no quiere salir desde los estudios de La Corte porque dice que le pertenecen a Cristóbal López?", se preguntó con un dejo de malicia Rial.

El 22 de febrero se realizó el relanzamiento de LN+ con los debuts de Eduardo Feinmann, Jonatan Viale y Alfredo Leuco, las flamantes incorporaciones del canal. También marcó el regreso del programa de Luis Majul y otras figuras que iniciaron sus ciclos. Pero ya a casi una semana del relanzamiento todavía no apareció en pantalla Odisea Argentina, el programa conducido por Carlos Pagni.

A través de su cuenta de Twitter, Jorge Rial encendió la polémica: "¿Todavía no salió Pagni en la nueva programación de La Nación Más?". "No será porque no quiere salir desde los estudios de La Corte porque dice que le pertenecen a Cristóbal López? Nooooo", continuó el periodista de América TV con una filosa versión de por qué aún no empezó Odisea Argentina en el 2021.

Para cerrar su picante publicación, Rial agregó "¿Y le están buscando otro estudio en otra parte? Nooooo". Pese a la versión que cuenta el conductor de TV Nostra, Carlos Pagni se encuentra de vacaciones, teniendo en cuenta que la última columna del analista político en el diario La Nación data del 21 de enero del 2021.

Los estudios de La Corte

Ubicados en el barrio de Chacarita, los estudios de la productora La Corte fueron sede de algunos de los programas más vistos de los últimos años en la televisión argentina. Los estudios pertenecen al Grupo Indalo, ya que en el 2015 Cristóbal López adquirió la productora que se encargó de producir y transmitir los partidos de Fútbol para Todos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Desde el 2021, LN+ transmite su programación desde La Corte, al igual que la grilla de TNT Sports y los programas emitidos por CNN en español desde Argentina. Showmatch y Corte y Confección se realizaron en los mismos estudios entre el 2017 y el 2019. A comienzos de este año, Marcelo Tinelli decidió mudar LaFlia a los Estudios Baires, ubicados en Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires. Muchas ficciones de Polka vieron la luz en este último lugar también.