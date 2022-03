La picante revelación íntima de Leticia Brédice sobre Mariana Brey: "Siempre me invita"

Leticia Brédice mandó al frente a Mariana Brey con una insólita revelación en vivo durante Socios del espectáculo.

Leticia Brédice sorprendió a todos este martes en Socios del espectáculo al mandar al frente a Mariana Brey con una increíble revelación. "Siempre me invita", contó la actriz de La 1-5/18 en un desopilante móvil con Romina Gaetani, con quien protagonizan un fogoso romance en la ficción.

Fiel a su estilo audaz y descontracturado, Leticia Brédice protagonizó un momento muy divertido en la emisión de este martes de Socios del espectáculo. La reconocida actriz estaba en un móvil con su compañera Romina Gaetani cuando hizo una inesperada y muy picante revelación sobre una de las panelistas del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"Leti, Romina, Mariana Brey las saluda, ¿cómo están?", se presentó la periodista antes de intentar hacer una pregunta, pero enseguida Brédice reaccionó pidiendo un aplauso para la panelista. La integrante de Socios del espectáculo solo atinó a asegurarle que la quiere antes de que la actriz sorprendiera a todos con una picante revelación íntima: "Brey, que siempre me invita para hacer un trío".

"Mis conversaciones con Leticia de WhatsApp son peligrosas", alcanzó a decir Mariana Brey sobre la buena onda que reina entre ellas y mientras todos los presentes estallaban en carcajadas. Para terminar con el divertido momento, Brédice disparó una insólita frase, completamente descolocada: "Yo hice 'Franciscus' con Flavio Mendoza".

Finalmente, Mariana Brey consiguió hacerle su pregunta sobre La 1-5/18 a las actrices que estaban en el móvil. En ese sentido, Romina Gaetani elogió a Adrián Suar y su apertura para recibir propuestas: "Cuando con convicción y vehemencia vas y le proponés algo, de dos minas como nosotras, que vamos convencidas y le decimos, ‘Adri, tenés esto en cuenta que estaría buenísimo que se cuente en la novela’, me parece que Adrián lo vio enseguida".

El divertido blooper durante el móvil con Brédice y Gaetani

Mientras se encontraban en plena entrevista con Socios del espectáculo, Leticia Brédice y Romina Gaetani protagonizaron un divertido blooper en vivo. "Ay, ¡dios mío!", soltó una de las actrices cuando se escuchó un ruido de impacto.Desde el estudio, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares no entendían que había sucedido en el móvil, hasta que Brédice reveló qué sucedió. Es que las actrices se encontraban en el domicilio de la blonda, quien tranquilizó a los presentes y aseguró que una pieza de arte terminó en el piso pero no tuvo lesiones tras su caída: "No se rompió porque es de lata. Es preciosa, de Ariel Villareal".