La picante respuesta de Santiago del Moro a Wanda Nara tras sus críticas: "Ni me interesa"

Santiago del Moro frenó en seco a Wanda Nara tras los polémicos posteos de la empresaria en sus redes sociales.

Santiago del Moro respondió a los contundentes mensajes de Wanda Nara sobre sobre su trabajo como conductor. Ahora que la empresaria ocupó su lugar en la conducción de MasterChef (Telefe), miles de televidentes opinaron cuál de los dos era mejor ocupando dicho puesto. Lejos de defender a su colega, Nara se mostró muy de acuerdo con quienes lo criticaron.

Todo comenzó cuando algunos usuarios de Twitter compararon el desempeño de Wanda con el de Del Moro y la halagaron por su debut, mientras cuestionaron el trabajo del histórico conductor. La empresaria no disimuló su alegría al leer aquellos mensajes y les dio retweet, lo cual le habría molestado a Del Moro.

Cuando el conductor fue entrevistado por LAM (América TV), deslizó una frase que evidenciaría cierta molestia. "¿Pudiste ver algo de MasterChef?", le preguntó el movilero. "Anoche lo vi un poquito. Llegué de vacaciones el otro día. A mí me encanta MasterChef, me encantan los chicos. Wanda me encanta, también. Tengo la mejor", aseguró.

"En los portales pusieron 'el gesto 2.0 de Wanda Nara contra Del Moro', porque hizo unos retweets de mensajes que decían 'la veo mejor a ella que a Santiago'", le señaló el entrevistador. "No sé. Eso preguntáselo a ella, no a mí. Yo no contesto cosas que no digo yo. Lo demás, ni me interesa", respondió Del Moro, tajante. "Capaz que ni lo vio y lo retuiteó...", comentó el notero. "No, no. Con ella tengo la mejor. No pasa nada", cerró el conductor.

Revelan la razón por la que Santiago del Moro se irá de Telefe

Recientemente, se supo que Del Moro dejará Telefe, porque ya no quiere hacer televisión y porque no se siente bien dentro del canal. "Santiago del Moro no hará TV durante el 2023, dice que no tiene ganas de hacer TV y que los escándalos recientes en Telefe lo incomodaron mucho. Además, comentó estar muy cómodo haciendo radio", publicó la cuenta de Twitter El Show del Rating.

En este sentido, se dice que el presentador "comentó estar muy cómodo haciendo radio", por lo que su futuro laboral de este 2023 estará encaminado allí, después de la enorme responsabilidad que le implicó conducir Gran Hermano, el programa más visto de los últimos tiempos.