La Negra Vernaci volvió a C5N y se sacó contra Jorge Rial: "Está todo chocado"

La locutora fue lapidaria con el exconductor de Sobredosis de TV. "La Negra" Vernaci chicaneó a Jorge rial en su regreso a la pantalla de C5N.

Elizabeth "La Negra" Vernaci volvió a la conducción de Sobredosis de TV y le tiró un dardo a Jorge Rial, con quien tuvo una discusión hace meses por haberle quitado su puesto. La multipremiada conductora de radio hizo alusión a la salida de Rial de la televisión de aire en su chicana.

"Está todo chocado esto", soltó Vernaci en el inicio del programa y así comenzó su burla al exconductor de Intrusos, quien duró poco tiempo como cabeza de SDTV y ahora tendrá un nuevo programa en las tardes de C5N. "¿Vos decís? Faltaba una silla", agregó en ese momento su compañero, Juan Di Natale.

La ganadora del Martín Fierro de Oro no se conformó con esa chicana a Rial y volvió a arremeter: "¿Quién chocó todo? ¡Un horror!". Por su parte, Di Natale se sumó a la humorada de Vernaci y la tranquilizó al aclararle que el seguro cubriría los gastos del choque. "Todo roto... pero bueno, por lo menos vinimos", concluyó la conductora de La Negra Pop.

La referencia de "La Negra" a un siniestro automovilístico se debe a la frase que utilizó Rial en su salida del ciclo TV Nostra a mediados del año pasado, en alusión a su propia inoperancia para conducir ese programa. "No quiero echarle la culpa a los demás. Los que hacemos televisión somos responsables. Esto es como los técnicos de fútbol, no le voy a echar la culpa a los jugadores. Tuve los mejores delante y detrás de cámara. Me pusieron una Ferrari y la choqué. Pero todavía tengo un seguro: recapacitar", soltó el periodista en ese momento.

Las palabras de Jorge Rial sobre su salida de la TV de aire

"Pensé que era una mierda, que se me había terminado la carrera. Hoy me doy cuenta de que había cometido un error, pero bueno, me lo hicieron creer y yo dejé que pasara eso. Tuvieron que pasar un montón de cosas en el medio para darme cuenta de que algo en los medios hice", reflexionó Jorge Rial en diálogo con la periodista Tatiana Schapiro en Infobae. Y agregó: "Hoy, cuando hablás de la televisión, no podés obviarme. Ni por Intrusos, 20 años de un programa que hoy todavía sigue. Ni por los 50 puntos de Gran Hermano".

Además, Rial habló de su salida de América TV y atribuyó esa decisión a problemas personas: "Lo dejé porque la segunda parte de la pandemia me rompió psicológicamente de una manera espantosa. De verdad: pensé que me iba a morir".