La mamá de Maxi de Gran Hermano contó lo que nadie imaginaba: "Es la verdad"

Estela, la mamá del exparticipante de Gran Hermano, rompió el silencio y contó una inesperada revelación sobre su hijo.

Maximiliano Guidici se convirtió en noticia por un hecho que podría haber terminado de manera fatal: el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) tuvo un intento de suicidio por ingesta de pastillas, luego de romper su pareja con Juliana Díaz, otrora excompañera del reality. Luego de la internación y la señal de alarma que copó los medios habló Estela, la mamá del cordobés y confirmó lo que nadie imaginaba: "Él atravesó cosas muy fuertes".

Madre e hijo visitaron el estudio de LAM (América TV), programa elegido por Maxi para contar qué lo llevó a tomar la dolorosa decisión de querer acabar con su vida. Pero en un momento de la entrevista, la mujer tomó el micrófono y contó cómo vivió ella la situación, estando lejos de Maximiliano en ese momento. “Fue un susto bastante grande. La verdad es que no me lo esperaba nunca, jamás había pensado que a él se lo podía pasar algo así por la cabeza. Él atravesó por cosas muy fuertes, sí se bajoneaba un poco, pero siempre poniendo el pecho y tratando de salir adelante. Nosotros somos muy compañeros”, admitió la mujer.

“Cuando yo estaba en Misiones él me llamó, ese día, lo noté rarísimo, incluso se lo comenté a mi hija, sentí una cosa fea, así que empecé a buscar vuelos… Pero en un momento él ya me mandó las claves bancarias y esas cosas…la verdad, sentí que me moría. ¡Le decía a mi hija que me tenía que ir ya! Lo llamé a él y le pregunté por qué me enviaba eso y si bien lo relativizaba, tenía un tono de voz que no estaba bien", siguió, conmovida.

Imaginando un panorama negro, Estela reveló que solo tenía el teléfono de Juliana pero que "no la quería molestar porque no estaban juntos". "Así que empecé a buscar al Cone, que no me atendía porque estaba ensayando. Después me respondió y fue para allá. Ahora yo me voy a quedar acá el tiempo que sea necesario. El sábado él ya estuvo un poco mejor y el domingo volvió a ser Maxi”, cerró.

La inesperada confesión de Maxi sobre lo que le pasó con Juliana: "Lo voy a decir"

"Todo pasó por mí. Quizás el estar al lado de Juli y vivir tan de cerca que alguien está viviendo otras cosas me generaba más frustración o un sentimiento horrible que lamentablemente lo puedo llegar a comparar, feo lo que voy a decir..., hasta con cierta envidia", reconoció Maxi durante su paso por LAM (América TV).

"Estoy frustrado y me daba envidia de que a los otros les fuera bien. No podía salir de ese pozo. Me hacía sentir muy mal afectar a otra persona con eso", señaló, en referencia a Juliana. Fue entonces cuando Ángel de Brito le preguntó si tenía muchas expectativas de saltar a la fama tras la casa de Gran Hermano, a lo que el joven respondió que no, pero que a diferencia de sus excompañeros, no le llegaron oportunidades laborales.