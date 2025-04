La mala noticia que recibió América TV en medio de la crisis de Milei.

América TV recibió una pésima noticia sobre el cierre de semana e Intrusos, su programa estrella, está en problemas. El histórico magazine que ahora están conduciendo Rodrigo Lussich y Adrián Pallares estaría en la cuerda floja debido a una contrincante que está siendo un verdadero problema para el canal. Esto se da en el marco de la crisis económica generada por el Gobierno de Javier Milei, en el que el trabajo escasea cada vez más.

Según números de Kantar Ibope Media Los Profesionales de Siempre, magazine creado por Viviana Canosa que en la actualidad conduce Florencia de la V, estaría ganándole en números de rating a Intrusos. Los números del jueves 3 de abril son preocupantes para América TV, ya que Intrusos es un formato bien asentado y su competencia está recién arrancando. Pero, al parecer, el panel y el enfoque de los chimentos que estaría teniendo Flor de la V resultarían más atractivos para la audiencia.

Aunque todavía no salieron a la luz los promedios semanales de los programas, información que pone a disposición la consultora, los datos son preocupantes para el Grupo América y le dan una buena noticia a El Nueve, que está reforzando su grilla de magazines con fuertes propuestas (a Flor de la V se le sumaría en las próximas semanas la llegada de Carmen Barbieri tras el abrupto final de Mañanísima, en El Trece).

El minuto a minuto de Los Profesionales de Siempre e Intrusos

14:49

Los Profesionales 2.2

Intrusos 1.8

14:48

Los Profesionales 2.3

Intrusos 1.7

14:47

Los Profesionales 2.2

Intrusos 1.6

14:46

Los Profesionales 2.2

Intrusos 1.6

14:45

Los Profesionales 2.1

Intrusos 1.7

14:44

Los Profesionales 2.1

Intrusos 2.0

Dalila apuró al aire a Flor de la V y soltó toda su transfobia: "Dale, papi"

La cantante Dalila reapareció en un stream y causó repudio por comentarios transfóbicos al aire contra la modelo Florencia de la V. El video del incómodo momento no tardó en hacerse viral. Invitada al programa de stream Un poco de ruido, la cantante Dalila se indignó con aquellos que no comparten los valores del género tropical y sentenció: "Es un rubro de música que está muy encasillado y que siempre, siempre, y me rompe tanto las pelotas escuchar eso, porque viste, hablan todo como qué sé yo...". Pero los comentarios de Dalila no se frenaron ahí, ya que segundos después expulsó declaraciones transfóbicas contra Flor de la V: "Es como Florencia de la V que diga, 'ay, porque viste que los que hablan de cumbia', dale papi, tenés un trozo todavía ahí colgando, ¿de qué estamos hablando?, ¿me entendés?".

Tras el incómodo momento que se vivió en el programa, ninguno de los presentes en el estudio corrigió a la cantante y repudió sus dichos. Pero las redes sociales sí hicieron un llamado de atención a Dalila y una de las figuras públicas que no tardó en manifestarse fue el periodista Ángel de Brito, quien salió en defensa de su colega: "De cuarta Dalila. Cuiden a esta mujer pobrecita".