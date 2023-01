La madre de Piqué destrozó a su hijo y apoyó a Shakira: "No compro cómo actuó"

La madre de Gerard Piqué promocionó la canción de Shakira y le demostró su apoyo a su exnuera con un llamativo mensaje.

La madre de Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu, sorprendió en las redes sociales con un llamativo gesto: reconoció las malas actitudes de su hijo y demostró estar del lado de Shakira.

El lanzamiento de la nueva canción de Shakira con Bizarrap, BZRP Music Session #53, fue furor en las redes sociales y el tema superó las 35 millones de reproducciones en YouTube, apenas en menos de 24 horas. Mientras la cantante colombiana celebra este nuevo triunfo, su exsuegra le demostró su apoyo de una particular manera.

Si bien los padres de Piqué evitaron meterse en la polémica, los fanáticos de Shakira notaron que Montserrat le dio like al tweet de Bizarrap la canción y a otro aún más polémico, en el que una fan de la cantante critica duramente a la estrella del fútbol por haber engañado a la madre de sus hijos.

“La imagen se la destruyó él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se le acabó por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería”, dice la primera parte del mensaje publicado en Twitter por la usuaria @Angie09804767v.

Tweet likeado por la madre de Gerard Piqué sobre su relación con Shakira.

Y sigue, en referencia a las fuertes críticas que recibió Clara Chía Martí por haberse metido con Piqué: "No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no cómo actuó”. Esto dejó en evidencia que la madre del futbolista estaría muy en desacuerdo por las actitudes de su hijo y no tendría miedo de demostrarlo.

Quién es Clara Chía Martí, la nueva novia de Gerard Piqué

Clara Chía Martí, la joven con quien Piqué engañó a Shakira, es española y tiene 22 años. Se sabe muy poco sobre ella, ya que apenas estalló la polémica, puso todas sus redes sociales en privado y ni siquiera se puede comprobar si el perfil que aparece en Instagram con su nombre es real o es falso.

Según trascendió, Clara pertenece a una familia de clase alta, vive en un barrio privado de Barcelona y estudia Relaciones Públicas. Además, se supo que al principio de su relación con Piqué, el futbolista le consiguió trabajo en una de sus empresas, la productora Kromos, lugar en el que trabaja hasta el día de hoy organizando eventos.

Se dice que Piqué conoció a Clara en una discoteca a la que iba muy a menudo con sus amigos, en donde la joven trabajaba como mesera. Según el medio español Vanitatis, "fue un flechazo inmediato”. Algunas teorías dicen que los presentó Gemma Iglesias, la novia de uno de los amigos más cercanos de Piqué, Ricki Puig, y que los cubrieron durante meses mientras mantenían un romance secreto.