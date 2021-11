La madrastra de Wanda Nara filtró detalles del escándalo con Icardi: "Fue terrible"

La madrastra de Zaira y Wanda Nara contó jugosos detalles sobre las internas de la familia.

La pareja de Andrés Nara, el padre de Zaira y Wanda, se expresó sobre el conflito marital de la mayor de las hermanas y lanzó inesperados detalles al respecto. Debby Giménez dio a conocer la reacción del suegro de Mauro Icardi al enterarse de la noticia y más datos de la intimidad de la familia.

"Cuando pasó eso, yo estaba con él en Buenos Aires y me acuerdo que fue terrible porque todo el mundo lo llamaba. No dio declaraciones porque estuvo distanciado de Wanda y recién ahora volvió a tener una buena relación. Así que yo tampoco puedo contestar nada", comenzó su descargo la modelo.

En cuanto a su propio reaccionar ante el escándalo, Giménez lanzó: "Yo la verdad no me lo esperaba, es increíble lo que generan sus hijas". Así, la joven con casi 20 mil seguidores en Instagram, medio donde desarrolla su marca de ropa, esclareció la situación de Andrés Nara respecto a sus hijas.

Por su parte, el padre de Wanda también habló sobre el tema y explicó: "Yo me mantuve alejado de las opiniones porque realmente me trajo muchas complicaciones. No quise hacer ningún tipo de declaración más allá de que tengo mi idea", en diálogo con LAM. Y agregó: "Me dolió mucho, porque la verdad que Mauro se comportó muy bien con los chicos de Maxi, ellos tienen dos nenas... La verdad que yo no aposté mucho a la relación de entrada y me he equivocado".

La palabra de Zaira Nara tras el escándalo

En diálogo con Germán Paoloski, Zaira Nara se refirió a su relación con su cuñado, Mauro Icardi, y explicó: "Nunca tuve mala relación, no me involucro. No se sabe lo que opino yo de un montón de temas. La verdad es que con él siempre tuve un buen vínculo, cordial. Ni más, ni menos de lo necesario Yo no tengo nada que ver. Me preguntan en la calle, te juro que me preguntan o me dicen: ‘Yo soy Wanda'".

"No me digan nada que me hace mal. A mi me afectan mucho los temas así fuertes de familia", dijo mientras miraba a cámara, para dejarles en claro a sus seguidores y a las personas con las que tiene contecto que no le cuenten nada de lo que ocurra mediáticamente alrededor del conflicto de su hermana y su cuñado por le producen grandes tristezas ese tipo de conflictos.