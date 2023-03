La interna que nadie sabía entre Santiago Del Moro y Georgina Barbarossa en Telefe: "El canal decidió"

Se filtró que hay una disputa entre Santiago Del Moro y Georgina Barbarossa que está vinculada con Gran Hermano. Qué pasó entre las figuras de Telefe.

Santiago Del Moro y Georgina Barbarossa se encuentran en una situación incómoda por una disputa vinculada a Gran Hermano. Las figuras de Telefe transitan una inesperada interna que se filtró en las últimas horas, motivo por el cual el canal tomó una decisión que dejó mal parado a uno de los dos conductores.

La información brindada por Ángel De Brito en su cuenta de Twitter indica que tanto Del Moro como Georgina, querían llevar adelante el mismo proyecto en Telefe. Se trata de la conducción de sus respectivos programas en la casa de Gran Hermano el 27 de marzo, una vez finalizado el reality show.

Por el lado de la conductora, propuso que se haga desde su programa A La Barbarossa. Mientras que Santiago Del Moro, que es el conductor de Gran Hermano, quiso hacerlo pero a través de El Club Del Moro, el ciclo radial que se emite por La 100. Frente a esta disyuntiva, Telefe ya tiene una decisión tomada.

"El canal decidió que Georgina haga su programa en vivo desde la casa la semana que viene", anunció De Brito. En el mismo tuit, Del Moro salió a defenderse y reveló que ya tienen preparado otra proyecto. "¡Fue un chiste mío al aire! Yo voy a hacer otra cosa en la casa, ya lo verán. Por mi lado ni tiempo para 'internas'", lanzó.

Santiago del Moro y un fallido que encendió las alarmas en Gran Hermano: "Besar a Romina"

Santiago del Moro protagonizó un acto fallido en vivo, en plena conducción de Gran Hermano (Telefe), mientras hablaba sobre el novio de Julieta Poggio. Miles de usuarios de las redes sociales advirtieron lo sucedido y acusaron al conductor de tener intenciones románticas con una de las participantes.

Gran Hermano les abrió las puertas por segunda vez a los familiares de los participantes para que los visitaran por un rato. Esta vez, Julieta recibió a su madre, su padre, a su hermana menor y a su novio. Cuando fue el turno de presentar a Lucca Bardelli, Del Moro cometió un fallido tremendo que lo dejó expuesto frente a millones de televidentes.

“Entramos a la casa. Ya entra Lucca a besar a Romina. Se fue con perfume, con chicles...", anunció Del Moro. Inmediatamente, se dio cuenta de su error y se corrigió, entre risas y con un gesto de nerviosismo: "Perdón, a Julieta. ¡Qué genial si la besara a Romina!". Luego, prosiguió como si nada hubiese ocurrido, pero miles de televidentes repostearon el video del momento en las redes sociales s insinuaron que Del Moro se habría confundido por su propio deseo de besar a Romina.

"Imagínense lo que va a ser cuando Julieta les cuente a Romina, a los chicos, sobre ese encuentro con Lucca. Porque ella le viene hablando hace meses de este encuentro, cómo va a ser, si van a ir al telo o no... Romina le dice 'pero no lo hagas en el auto'... Esas charlas que me encantaron que las vimos el otro día", cerró el conductor.